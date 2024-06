Lasek: Nie robimy mniejszego CPK. To jest lepszy projekt, zoptymalizowany

– Dzisiaj rozmawiamy o kwocie 131 mld zł do 2032 r. W tym na część lotniskową przypada 42,7 mld zł, a na budowę tzw. Y (linii kolejowej z Warszawy do Poznania i Wrocławia) ok. 80 mld zł – powiedział Lasek na konferencji prasowej w środę.

– My po optymalizacjach, które zrobiliśmy, nie robimy mniejszego CPK, to jest lepszy projekt, zoptymalizowany – przekonywał.

Poinformował także, że ze 131 mld zł łącznych kosztów 57 mld zł przypada na skarbowe papiery wartościowe, a 8 mld zł "ciągle (przypada – red.) na inwestora prywatnego".

"Powstanie lotnisko w Baranowie". Tusk ogłosił decyzję ws. CPK

Wcześniej premier Donald Tusk ogłosił, że w ramach projektu CPK powstanie lotnisko w Baranowie pod Warszawą oraz sieć kolejowa łącząca wszystkie ośrodki regionalne, a nie tylko Warszawę.

Trzecim elementem projektu ma być wzmocnienie Polskich Linii Lotniczych LOT. – Możemy myśleć realistycznie, że LOT stanie się firmą, no nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej tego rzędu – oświadczył szef rządu.

Zapowiedział także rozwój lotnisk regionalnych, w tym modernizację lotniska Chopina na Okęciu oraz powstanie sieci kolejowej umożliwiającej dojazd z Warszawy m.in. do Krakowa, Katowic, Wrocławia i Gdańska w czasie 100 minut, z pociągami osiągającymi prędkość 300-320 km/h.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.

Spółka CPK jest zaliczana do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów Polski.

