"Źle się dzieje". Morawiecki: To jest to przed czym ostrzegaliśmy

W połowie czerwca eksperci przeanalizowali komunikat Ministerstwa Finansów w zakresie wykonania budżetu. "We właśnie podanych danych zaszyte jest potężne niebezpieczeństwo – nazywa się VAT Najważniejszy podatek dla polskiego budżetu, bo to na nim jest on budowany. VAT jest jak tlen. Bez niego budżet zaczyna się dusić. A wpływy są dużo niższe, niż zakładano w budżecie" – alarmuje portal wyborcza.biz.

Na ten rok 2024 zaplanowano 316,4 mld zł wpływów z VAT. Jednak, aby zrealizować tę prognozę, VAT musi wzrosnąć o 72 mld zł, czyli o prawie 30 proc. "Aby wykonać prognozę budżetową VAT na 2024 w kolejnych miesiącach (VI-XII) musiałyby rosnąć o 37% r/r. To dwa razy szybciej niż średnio po pięciu miesiącach" – wskazuje Sławomir Dudek, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów w serwisie X.

Przyjęta w kwietniu 2023 r. przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 6,1 pkt proc. do ok. 4,3 proc. potencjalnych wpływów w 2021 r.

Morawiecki uderza w Tuska

Były premier Mateusz Morawiecki krytykuje rząd Donalda Tuska w kontekście niepewnych prognoz dotyczących spójności budżetu.

– Źle się dzieje w państwie polskim. Już dzisiaj mamy do czynienia z rosnącą dziurą budżetową, na koniec maja to 53 miliardy złotych. Przez poprzednich kilkanaście lat w maju nie zarejestrowaliśmy tak wysokiego deficytu. Mamy już doniesienie medialne o rosnącej dziurze w NFZ. To może być 70 do 100-kilkudziesięciu miliardów w kolejnych kilku latach, to są obliczenia ekspertów – powiedział polityk PiS.

Morawiecki przypomniał, że eksperci odnotowali w ostatnich miesiącach rosnącą lukę w podatku VAT i dodał, że jest to to "przed czym przestrzegaliśmy".

– Warto od tego zacząć i porównać tę sytuację do tego jak kształtowaliśmy finanse publiczne, w ostatnich poprzedzających rządy PO i koalicjantów, kilku latach – dodał.

