"Bardzo doceniam wysiłki prezydenta". Zaskakujące słowa premiera

Prezydent Andrzej Duda podsumował swoją wizytę w Chinach. Polski przywódca spotkał się m.in. z przewodniczącym Xi Jinpingiem oraz przedstawicielami biznesu. Poruszono szereg kwestii z zakresu handlu i gospodarki. Załatwiono m.in. zniesienie wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. Prezydent podkreślił, że oba państwa mają dobre relacje dyplomatyczne i polityczne, a także "międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku".

– W szczegółach omówiłem sytuację bezpieczeństwa. Przekazałem panu przewodniczącemu, przede wszystkim w formule spotkania w cztery oczy, jakie jest nasze stanowisko, jakie są nasze doświadczenia z rosyjską agresją na Ukrainę i hybrydowym atakiem ze strony Białorusi na polską granicę – podkreślił Andrzej Duda.

– Mówiłem też o tragedii, jaką przeżyliśmy w związku z zamordowaniem na granicy polskiego żołnierza. Mówiłem to w kontekście kwestii bilateralnych, jakie mamy z Chinami i polityki, jaką razem realizujemy od lat, właściwie od początku mojej prezydentury, od 2015 r. To realizacja idei pasa i szlaku, gdzie z założenia Polska miała być partnerem Chin, takim oknem dla Chin na Europę, nie tylko na Europę Centralną, ale także na całą Unię Europejską – stwierdził prezydent.

Premier pochwalił prezydenta. "Bardzo doceniam"

Donald Tusk wystąpił w środę na konferencji prasowej, podczas której ogłosił, co dalej z projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W trakcie serii pytań od dziennikarzy premier ocenił wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach.

– Bardzo doceniam wysiłki – i to mówię teraz serio – pana prezydenta Dudy w Chinach. Wysłaliśmy bardzo szczegółowe rekomendacje dla prezydenta Dudy przed wizytą w Chinach, co z naszego punktu widzenia, jako rządu, jest w interesie Polski. I pan prezydent rzeczywiście robił wszystko, żeby do naszych chińskich partnerów dotarły informacje, czego Polska oczekuje, np., jeśli chodzi o możliwy wpływ Chin na zachowanie się Białorusi – powiedział szef rządu.

– Jestem bardzo usatysfakcjonowany działaniami pana prezydenta Dudy i uważam, że lepiej mieć z takim państwem jak Chiny jak najlepsze relacje, a nie jak najgorsze – dodał.

Czytaj też:

Chiny znoszą wizy krótkoterminowe dla PolakówCzytaj też:

Duda: Prezydent Chin nazywa mnie przyjacielem