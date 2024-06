Związki partnerskie. Polacy zabrali głos

Kwestia ewentualnego wprowadzenia do polskiego prawa związków partnerskich dzieli koalicję rządzącą. Wśród tych, którzy stanowczo sprzeciwia się projektowi w tej sprawie jest m.in. prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. W jednym z wywiadów tłumaczył on, że jego zdanie pozostaje tu niezmienne od lat. Szef MON podkreślił, że jest za dostępem do informacji medycznej i dziedziczeniem. – Myślę, że taki stosunek ma też wiele osób o konserwatywnych poglądach – mówił. – Jest granica. To adopcja dzieci czy zrównanie statusu małżeństwa. Ja za tym nie będę głosował – oznajmił Kosiniak-Kamysz.

Szefa ludowców próbowała do projektu osobiście przekonać minister ds. równości Katarzyna Kotula. Ich rozmowa określana była przez obie strony jako "dobra i merytoryczna". Sama Kotula powiedziała nawet o "małym, ale jednak kroku do przodu".

Tymczasem, jak wynika z ustaleń mediów, nie przyniosła ona przełomu. "PSL ostatecznie mówi 'nie' przepisom o przysposobieniu wewnętrznym dzieci, jeśli projekt o związkach partnerskich miałby być rządowy. Choć posłów nie będzie obowiązywała dyscyplina w tej sprawie, to Kosiniak-Kamysz jako prezes ludowców nie dał się przekonać ministrze ds. równości" – informuje w poniedziałek Wirtualna Polska.

Polacy mówią 'tak"

United Surveys przeprowadziło sondaż i zapytało Polaków o to, czy są za "wprowadzeniem w Polsce związków partnerskich, które gwarantują m.in. prawo do udzielania partnerowi informacji o stanie zdrowia, wspólnym rozliczeniu podatkowym i dziedziczeniu majątku po śmierci?".

46,9 proc. respondentów odpowiedziało "tak, w tym z możliwym przysposobieniem dziecka partnera lub partnerki". 15,2 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, ale bez możliwości przysposobienia dzieci. 28,2 proc. wybrało kategorycznie negatywną odpowiedź. 9,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wybory obozu rządzącego zdecydowanie (79 proc.) popierają wprowadzenie związków partnerskich z opcją przysposobienia dzieci. Z kolei wyborcy opozycji (55 proc.) odrzucają taką możliwość, jak również w ogóle wprowadzenie związków partnerskich.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 21-23 czerwca 2024 roku na reprezentacyjnej grupie 1000 pełnoletnich osób. Metoda: CATI&CAWI.

