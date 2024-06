Tusk: W UE stukali się w głowę, że jestem jakiś maniak

– No i oczywiście wielki projekt dot. kopuły czy bezpiecznego nieba, można nazywać różnie, ale ważne jest, że znajdujemy tutaj partnerów do tego, żeby to stało się też europejską polityką i znajdzie na pewno odzwierciedlenie, nie wiem jeszcze jaka będzie ostateczna reakcja, ale znajdzie się w konkluzjach – stwierdził premier Donald Tusk na briefingu prasowym w Brukseli.

Szef rządu ocenia, że bezpieczne niebo nad Europą stało się też czy staje się politycznym priorytetem dla całej UE. – Mamy więc na pewno powody na razie do umiarkowanej, bo jesteśmy przed, a nie po, ale satysfakcji. Jestem z postępu w tych sprawach bardzo zadowolony – mówił.

– Zawsze może być więcej, ale akurat pamiętacie historię ostatnich lat tutaj, w Brukseli. Zobaczcie gdzie dzisiaj jest Europa, jakie mamy wspólne europejskie stanowisko w sprawie Rosji. Pamiętacie ten czas, jak byłem szefem Rady Europejskiej, jak niektórzy stukali się w głowę, że jestem jakiś maniak i jestem jedyny, o który o tej Rosji mówi złe rzeczy. A dzisiaj to jest absolutnie obowiązująca narracja dla wszystkich. Więc naprawdę nie narzekajmy, bo w tej sprawie Europa bardzo posunęła się do przodu – stwierdził premier.

Rutte nowym szefem NATO

Ambasadorowie 32 państw NATO zatwierdzili kandydaturę ustępującego premiera Holandii Marka Rutte na nowego sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rutte obejmie swoje obowiązki 1 października, kiedy wygasną uprawnienia Jensa Stoltenberga. Holender będzie pełnił funkcję szefa NATO przez następne pięć lat.

Holandia pod rządami premiera Marka Ruttego ogłosiła przyznanie Ukrainie pomocy w wysokości 5,6 mld euro, w tym 4,3 mld euro na dostawy broni. Stawia to Holandię, według różnych szacunków, na 5. lub 7. miejscu pod względem pomocy finansowej przekazanej Kijowowi. Holandia była pierwszym krajem, który zgodził się na dostarczenie Ukrainie myśliwców F-16.

