"Moralne i polityczne zero". W Lewicy coraz bardziej wrze

Kiedyś współtworzył z Robertem Biedroniem partię Wiosna, dziś nazywa go "moralnym i politycznym zerem". – To jest prawda, to nie jest prywatna ocena – podkreśla Maciej Kopiec.

Tak mocne słowa pod adresem Roberta Biedronia padły w środę w programie "Debata Dnia" na antenie Polsat News. Maciej Kopeć o Robercie Biedroniu: Moralne i polityczne zero – Pan Biedroń jest moralnym i politycznym zerem – powiedział Maciej Kopiec i podkreślił: "Mam na to argumenty, to jest prawda, to nie jest prywatna ocena". Tłumacząc, dlaczego Robert Biedroń jest "moralnym zerem" zarzucił mu działanie wbrew własnym obietnicom. – Wyklucza przedstawicieli mniejszości etnicznych na przykład z list do europarlamentu – wskazał. Jako przykład takiego działania wskazał europosła Łukasza Kohuta, który zamiast z list Lewicy, startował do Parlamentu Europejskiego jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. – Zrobił na Śląsku 40 tys. głosów lepszy wyniki niż Biedroń. To są głosy, które Lewica straciła w wyniku sabotażu list przez Biedronia – powiedział. Dlaczego zatem Maciej Kopiec uważa Roberta Biedronia za "zero polityczne"? – Podporządkował całą partię z ogromną historią trzem osobom, które nie są skuteczne w polityce – argumentował. Tarcia w lewicy To nie jedyny trwający obecnie konflikt po lewej stronie sceny politycznej. W ostatnim czasie głośno było o partii Razem, która ustami Adriana Zandberga podkreślała, że Lewica musi dużo bardziej i głośniej artykułować swoje postulaty w ramach koalicji rządzącej. Nad Lewicą pojawiło się nawet widmo rozłamu. Dziś z kolei tematem numer jeden stała się Paulina Matysiak, która została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego. Powodem jest ogłoszenie przez posłankę wspólnej inicjatywy z Marcinem Horałą z Prawa i Sprawiedliwości. "Jako przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy złożyłam wniosek o zawieszenie na trzy miesiące posłanki Pauliny Matysiak w prawach członkini klubu za działanie niezgodne z interesem klubu. Prezydium klubu podjęło właśnie decyzję o jej zawieszeniu" – poinformowała w czwartek na platformie X Anna Maria Żukowska. Czytaj też:

