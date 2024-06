Konfederacja składa poprawkę o użyciu broni celem obrony granicy. Jedno jasne zdanie

Konfederacja alarmuje, że projekt zmian w przepisach dotyczących procedury użycia broni palnej przez żołnierzy, policję i strażników granicznych przy granicy z Białorusią poprzez rządową autopoprawkę został zmieniony w niekorzystnym kierunku.

Krzysztof Bosak powiedział podczas konferencji prasowej, że dyskusja w Sejmie pokazała, że zamiast uproszczenia, mnożą się wątpliwości prawne, co tworzy sytuację kuriozalną.

Propozycja Konfederacji: Przedmiotem ochrony jest granica

Bosak podkreślił, że zdaniem Konfederacji przepisy regulujące użycie broni przez żołnierzy i funkcjonariuszy w celu ochrony granicy powinny być lakoniczne, proste i jasne. – Jaki powinien być zakres użycia broni w danej sytuacji nie może zależeć od interpretacji prawnej przepisów. Żołnierze nie są prawnikami, którzy mają się przerzucać opiniami prawnymi – zaznaczył wicemarszałek Sejmu. Dodał, że uprawnienia muszą być szerokie celem skutecznej realizacji operacji ochrony granicy.

– Tak to wygląda w normalnym państwie, a w naszym państwie samo wydrukowanie proponowanych przepisów zajmuje kilkadziesiąt stron – powiedział Bosak.

Poseł Konfederacji przekazał treść poprawki, jaką zgłosi Konfederacja. Brzmi ona: "Broni palnej można użyć w sytuacji konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej".

– To granica państwowa ma być przedmiotem obrony. Nie możemy tworzyć sytuacji, w której żołnierz może używać broni, dopiero kiedy przeciwnik przekraczający granicę chce mu tą broń odebrać albo chce go zranić, zabić, czy porwać. To moment przekraczania granicy państwowej w sposób nielegalny musi być momentem aktywacji prawa do użycia broni i spowodowania skutków destrukcyjnych dla poczucia bezpieczeństwa, komfortu, zdrowia, w ostateczności także życia napastnika – powiedział Bosak.

Użycie broni palnej. W Kodeksie karnym będzie nowy kontratyp

17 czerwca na stronach rządowych opublikowany został projekt ustawy mającej ułatwić polskim żołnierzom i funkcjonariuszom obronę granicy. To zbiór propozycji nowelizacji części przepisów w aktach normatywnych regulujących działanie wojska, policji i straży granicznej w Polsce – m.in. do Kodeksu karnego, ustawy o obronie Ojczyzny z 2022 r., czyli głównego aktu regulującego działanie wojska, ustaw o SG i policji, jak również m.in. ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, regulującej jej użycie przez żołnierzy i funkcjonariuszy służb.

Zasadnicze zmiany dotyczą zasad użycia broni przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy SG i policji. Otóż planowane jest wprowadzenie do Kodeksu karnego kontratypu, czyli wyłączenia odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w szczególnych warunkach. Jak czytamy w proponowanych przepisach, "nie popełnia przestępstwa żołnierz, funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej", który z naruszeniem zasad użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej wydaje rozkaz ich stosowania lub sam ich używa w określonych wypadkach – "jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego działania".

Cztery typy wyłączeń odpowiedzialności

Projekt zakłada cztery rodzaje sytuacji.

Pierwsza z nich to konieczność "odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu".

Druga to kwestia działania w obronie własnej – w konieczności "odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza, funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej lub innej osoby, podejmowanego w przypadku bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej".

Trzecia sytuacja to konieczność "przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza, funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej lub innej osoby, w przypadku bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej".

Czwarta kategoria obejmuje sytuacje "konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności tego żołnierza" lub funkcjonariusza.

