Horała: Razem z poseł Matysiak zapraszamy obywateli do współpracy

Poseł PiS Marcin Horała i Paulina Matysiak z Lewicy (Razem) zawiązali współpracę polityczną – stowarzyszenie "Tak dla rozwoju".

"W czwartek rano ogłosiliśmy z posłanką partii Razem Pauliną Matysiak, że tworzymy wspólnie ruch społeczny Tak dla Rozwoju! Chcemy ludzi z różnych partii, formacji, obywateli, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z partiami, połączyć wokół wspólnych spraw, jak właśnie rozwój Polski. Naciskać, mówić sprawdzam dla nowej prorozwojowej narracji PO" – mówi Horała, który w rządzie PiS był pełnomocnikiem ds. CPK.



W rozmowie z portalem rp.pl polityk podkreśla, że teraz jest dobry moment, ponieważ akurat rząd ogłosił plany w sprawie inwestycji. "My, obywatele, którzy jesteśmy za rozwojem Polski nie możemy się rozejść i spocząć na laurach. Bo w tym jest mnóstwo szczegółów, a w tych szczegółach tkwi diabeł. I te szczegóły będziemy musieli wywalczać, o nie zabiegać i nich pilnować, by dochodziło do realnych działań. Tak jak z tą generalną deklaracją o CPK" – zaznacza.



Horała: Wiele nas różni, jedno łączy

Poseł PiS przyznaje, że on i Matysiak są "politykami z zupełnie różnych bajek". "W wielu sprawach się nie zgodzimy: aborcja, LGBT, ocena historyczna poprzednich rządów PiS. Ale jest parę spraw absolutnie kluczowych dla rozwoju kraju: CPK, energetyka jądrowa, rozbudowa polskich portów, rozbudowa armii, w których nie ma sporu. I potrafimy powiedzieć: tamte spory są obok, ale wspólnie pracujemy w najważniejszych dla kraju kwestiach. I zapraszamy do tej współpracy obywateli, którzy pewnie w sporach partyjnych by się nie odnaleźli. I nie chcieli należeć do form partyjnych, a mogą się odnaleźć w ruchu społecznym. Forma prawna to stowarzyszenie" – wskazuje Horała.

Przekazał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się oficjalne wydarzenie poświęcone stowarzyszeniu.

