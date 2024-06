Poseł Lewicy: Kto się PiS-u tyka, ten z Lewicy znika

W czwartek poseł partii Razem Paulina Matysiak została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego Lewicy. Powodem jest ogłoszenie powołania wraz z Marcinem Horałą z PiS ruchu społecznego "Tak dla Rozwoju". Istotą przedsięwzięcia ma być ponadpartyjna współpraca w realizacji takich projektów jak np. CPK. Temat zawieszenia poseł Matysiak, choć sam w sobie jest kompletnie zastępczy, obrazuje skalę zjawiska określanego "wojną plemienną" na polskiej scenie politycznej.

Matysiak zniknie z Lewicy?

W Polsat News gościł wieczorem poseł Lewicy Tomasz Trela. Prowadzący Dariusz Ociepa zapytał m.in. o sprawę Matysiak oraz opinię parlamentarzysty na koncepcję CPK według nowego rządu.

– Nie wiem co się stało z panią Pauliną Matysiak. Wiem tylko, że kto się PiS-u tyka, ten z Lewicy znika – zaznaczył. Jak dodał, miejsce na merytoryczna dyskusję jest w parlamencie, "przy otwartej kurtynie". Po chwili nadmienił, że "nie z PiS-em". – Są od tego zespoły parlamentarne, komisje parlamentarne. Wszystko przy otwartej kurtynie, by każdy obywatel zobaczył, o czym dyskutujemy – wskazał Trela.

Trela zaznaczył, że sojusze, wspólne inicjatywy, stowarzyszenia z PiS są nieakceptowalne. – Nie będziemy tego tolerować ani akceptować – przyznał. – Nie widzę refleksji u posłanki Matysiak, jest za to wielka fascynacja ilością serduszek w mediach społecznościowych – powiedział Trela. Dopytywany dodał, że zawieszona polityk Lewicy "mogła mieć wpływ na to, co się dzieje w infrastrukturze choćby proponując swoja kandydaturę na wiceministra resortu".

Partia Razem wydała komunikat, w którym poinformowała, że "założenie stowarzyszenia z panem Horałą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem".

Trela o CPK: Większy nacisk na komponent kolejowy

Trela oznajmił, że jest zadowolony z decyzji rządu o budowie CPK w nowej odsłonie. – Muszę powiedzieć, że miałem dylemat z komponentem lotniskowym. Ale rozmawiałem z ekspertami i zostałem przekonany, że aspiracyjnie powinniśmy dążyć do budowy lotniska – przyznał Trela.

– Będę dążył do tego, by jeszcze większy nacisk położyć na komponent kolejowy, by nie pomijać mniejszych miasteczek w rozwoju nowych połączeń – powiedział polityk Lewicy.

PO i PiS walczą na spoty

Przypomnijmy, że Premier Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji dot. przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego budowę lotniska w Baranowie oraz modernizację lotniska Chopina na Okęciu. Według planu lotnisko będzie połączone nie tylko koleją dużych prędkości, ale również rozbudowaną autostradą.

Koncepcja nie podoba się Prawu i Sprawiedliwości. Ugrupowanie zamieściło w sieci spot, w którym wskazuje, co uważa za niedobre w wersji PO. Także formacja Donalda Tuska zamieściła w social mediach swój klip dotyczący CPK.

