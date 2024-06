"Zobacz, co się stanie w Polsce". Mocne słowa w trakcie debaty Biden - Trump

Podczas debaty wyborczej Joe Biden i Donald Trump poruszyli kwestię wojny ukraińsko-rosyjskiej. Były prezydent kilkakrotnie podkreślał, że gdyby to on był w Białym Domu, Rosja nigdy by nie zaatakowała.

Przedwyborcza debata kandydatów na prezydenta USA odbyła się w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego w Atlancie. Jej gospodarzem była stacja CNN. Kandydaci zadawali pytania dotyczące m.in. gospodarki, aborcji, Bliskiego Wschodu, ataku na Kapitol z 6 stycznia, niedawnego wyroku skazującego Trumpa za przestępstwo oraz wojny na Ukrainie. Według Trumpa, gdyby "Ameryka miała prawdziwego prezydenta, którego Putin szanował, ten nigdy by nie najechał na Ukrainę". – Wiele osób zginęło, znacznie więcej, niż się wydaje. Można te liczby podwoić, a nawet potroić. On [Biden – przyp. red.] nic nie zrobił, aby to zatrzymać – stwierdził Trump zauważając, że Ukraina ma problemy z uzupełnieniem stanu liczebności wojska. – Ukraina nie wygra tej wojny. Kończą się jej ludzie, kończą się żołnierze. Stracili tak wielu ludzi. Stracili te wielkie miasta ze złotymi tysiącletnimi kopułami – wszystko przez niego [Bidena – przyp. red.] i głupie decyzje, które podjął. Rosja nigdy by nie zaatakowała, gdybym był prezydentem – powiedział Trump. Polska będzie następna Według Trumpa, Biden "zachęcał Rosję do inwazji” sposobem, w jaki wycofane wojska amerykańskie z Afganistanu w 2021 roku, a jego kolejna kadencja w Białym Domu zaprowadzi świat do "III wojny światowej". Z kolei Biden ostrzegł, że w przypadku zwycięstwa Rosji na Ukrainie istnieje ryzyko, że Rosjanie mogą wejść do innych państw, w szczególności na Białoruś i do Polski. – Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, pomyślmy, co stanie się z Polską, z Białorusią, z państwami NATO – stwierdził urzędujący prezydent. – Chcesz wojny? To po prostu pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce, na Węgrzech i wszystkich innych miejscach wzdłuż granicy. Wtedy będziemy mieć wojnę – dodał później Joe Biden. Czytaj też:

