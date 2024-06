Matysiak w klubie PiS? Poseł odpowiedział

W czwartek poseł partii Razem Paulina Matysiak została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego Lewicy. Powodem jest ogłoszenie powołania wraz z Marcinem Horałą z PiS ruchu społecznego "Tak dla Rozwoju". Istotą przedsięwzięcia ma być ponadpartyjna współpraca w realizacji takich projektów jak np. CPK. Temat zawieszenia poseł Matysiak, choć sam w sobie jest kompletnie zastępczy, obrazuje skalę zjawiska określanego "wojną plemienną" na polskiej scenie politycznej.

– To jest przezabawne, jak po tej lewicowej stronie, która prawa kobiet, prawa do decyzji odmienia przez wszystkie przypadki, kobieta staje się obiektem hejtu, represji, też trochę lekceważącego podejścia, bo podejmuje decyzję, która może im się nie podoba – komentował Marcin Horała w programie "Żywa Konserwa" Krzysztofa Ziemca.

Matysiak w klubie PiS?

Były wiceminister zaznacza, że Matysiak jest "dorosłym, doświadczonymi politykiem, który sam podejmuje decyzje". – Bardzo duży błąd polityczny ze strony Lewicy. Nie rozumiem tego. Lewica pokazuje, że nie ma absolutnie innej alternatywy, niż słuchać się Tuska. Jaka jest jej pozycja negocjacyjna w tym rządzie w takim razie, jeszcze przy spadających sondażach? – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Horała pytany o to, czy Paulina Matysiak mogłaby w przyszłości dołączyć do klubu Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczył, że "całkowicie nie jest jego rolą zapraszać do klubu PiS". – Poglądy pani poseł są daleko rozbieżne z większością poglądów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie będzie to naturalny lider nowej, patriotycznej, prorozwojowej polskiej lewicy, dla której PiS będzie konkurentem, ale z którą będzie też można współpracować, choćby w kwestii CPK, elektrowni atomowych – podsumował poseł PiS.

