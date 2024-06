Bogdan Rzońca: Nadchodzi tsunami

RYSZARD GROMADZKI: Dlaczego rząd Donalda Tuska z taką konsekwencją dąży do zatrzymania albo przynajmniej spowolnienia strategicznych projektów gospodarczych, których wspólnym mianownikiem jest wzmocnienie polskiej suwerenności? Mam na myśli obstrukcję wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego czy budowy elektrowni atomowej, a ta lista jest przecież dłuższa.

BOGDAN RZOŃCA: To jest bardzo przemyślane i konsekwentne działanie ze strony pana Tuska i jego ekipy. Chodzi o spłatę zobowiązań wobec Niemiec i liberalno-lewicowej elity rządzącej Unią Europejską. W ich planach Polska ma być przede wszystkim rynkiem zbytu, a nie miejscem produkcji. Powtarza się schemat z czasów pierwszego rządu Tuska z lat 2007–2014. Ten proces ma się dokonać kosztem nie tylko polskiej gospodarki i polskiej suwerenności, lecz także polskiej kultury. Działania, o które pan pytał, można z całą odpowiedzialnością nazwać sabotażem gospodarczym. Ma on postawić Polskę w stan chronicznego niedorozwoju. Tak żeby nasze państwo nigdy i w żadnej dziedzinie nie mogło konkurować z Niemcami, Francją i innymi krajami, które chcą nam narzucić gospodarczy dyktat. Rząd Tuska realizuje ten plan z pełną premedytacją. Dramatyczne jest to, że jego ofiarami będą polskie państwo i naród.

Jak w takim razie wytłumaczyć to, że mimo działania na rzecz obcych interesów, na szkodę Polaków – jak pan przekonuje – rządząca koalicja cieszy się stabilnym poparciem?

Rzeczywiście, na razie nie widać istotnego spadku poparcia dla rządzącej ekipy. Ale pojawiają się pierwsze sygnały niezadowolenia społecznego, mniejsze zaufanie wobec rządu Tuska. Do Polaków będzie powoli docierać, że nasz kraj jest gospodarczo dewastowany. Koalicja PO, Trzeciej Drogi i Lewicy rządzi dopiero pół roku. Po ośmiu latach rządów prawicy Polakom żyje się jeszcze całkiem dobrze, nie wszyscy interesują się polityką. Tuskowi udało się uwieść w ostatnich wyborach znaczną część społeczeństwa obietnicami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Jednak Polakom otwierają się oczy. Widać to było w