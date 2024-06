Hennig-Kloska wściekła na Matysiak. "Zapisałaś się do opozycji"

W TVN24 poseł Paulina Matysiak poinformowała, że rozważa ubieganie się o "odwieszenie" w klubie Lewicy. – W myśl regulaminu Sejmu, mogę złożyć wniosek o odwołanie. Mam na to 14 dni. Jest na to jeszcze czas – wskazała.

Pytana, czy obecnie jest bardziej po stronie koalicji rządowej czy opozycji, odparła: – Ja w ogóle bardzo nie lubię takiego stawiania sprawy, że jest się albo w opozycji, albo po stronie rządowej.

– Jak się okazuje, klub Lewicy działał w ciągu ostatnich 7 miesięcy w takim trybie, że część tego klubu zasiadała w ławach rządowych, a część nie zasiadała i jakoś sobie z tym radziliśmy. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, w jaki sposób podchodzimy do konkretnych, do konkretnych rozwiązań, w jaki sposób o tym dyskutujemy – mówiła Matysiak.

Hennig-Kloska oburzona

Te słowa skomentowała minister klimatu. "Ale sęk w tym, że Ty Pola wybrałaś, do koalicji rządowej nie weszłaś za to zapisałaś się chętnie do opozycji" – stwierdziła Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.

Na krytykę szefowej MKiŚ Matysiak odparła, że tak jak partia Razem wielokrotnie wyjaśniała, "nie dostała gwarancji finansowych na realizację postulatów". "Pracujemy w sejmie, poprawiamy projekty. Głosujemy za dobrymi rozwiązaniami. Ale zobacz też, jak wygląda to w praktyce, przykład pierwszy z brzegu: poprawki do ustawy o bonie energetycznym złożone przeze mnie i Macieja Koniecznego dotyczące podstawowych spraw: zniesienia różnicowania gospodarstw domowych ze względu na typ ogrzewania i podniesienia kryterium dochodowego przepadły na komisji głosami koalicji rządzącej. Nie chcieliście ich przyjąć, mimo że dałyby wsparcie tym najbardziej potrzebującym. To chyba samo się komentuje... PS Chętnie do opozycji to Ty mnie zapisujesz" – zauważa poseł Matysiak.

