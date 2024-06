Brudziński: Kuźniar jest wzorem dla takich "elokwentnych pustaków"

Jarosław Kuźniar był jednym z gości audycji Polskiego Radia "Strefa wpływów". Poruszono tam temat zaplanowanych na przyszły rok wyborów prezydenckich. W pewnym momencie rozmowa zeszła na potencjalnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Czarnecki zasugerował, że o najwyższy urząd w państwie może ubiegać się była premier, obecnie europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

– Może być tak, że Beata będzie startowała na prezydenta – stwierdził. Po tych słowach obecna w studiu dziennikarka Renata Grochal przypomniała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński już zapowiedział, że kandydatem jego partii nie będzie kobieta. Wtedy z żenującym komentarzem do rozmowy włączył się Jarosław Kuźniar. – Nie, kobieta nie, ale Beata Szydło może – stwierdził.

Brudziński: Żałosny prymityw

Do sprawy odniósł się europoseł PiS Joachim Brudziński. Polityk udostępnił wpis internauty, który był zachwycony słowami Kuźniara. "Brawo. Ta krowa Beata Szydło jest tak żałosna, że to co powiedziałeś to dla niej nawet komplement" – napisał użytkownik portalu X.

"No właśnie dla takich „elokwentnych pustaków” z ośmioma gwiazdkami na czole taki cham i seksista jak Kuźniar jest wzorem i punktem odniesienia. Mają się za „elitę” a są tylko żałosnymi prymitywami i nic więcej" – ocenia Brudziński.

Reakcje po słowach Kuźniara

Jak na tę wypowiedź Kuźniara zareagowały pozostałe pozostałe osoby uczestniczące w audycji? – To było seksistowskie co powiedziałeś – oznajmił Jacek Czarnecki. – To był seksizm, nie mogę wyjść z szoku – dodała Renata Grochal. Dziennikarka publicznego radia nie sprawiała jednak wrażenia specjalnie oburzonej.

– Tak, dokładnie, totalny seksizm – odparł na te głosy zadowolony z siebie Kuźniar.

"Obrzydliwe wypowiedzi". Szydło: Tusk powinien się z tego wytłumaczyć

TVP przeprasza za słowa szefowej śniadaniówki. Kurska: Zdewastowała program