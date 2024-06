Zwrot ws. wystawy w Muzeum II WŚ. Prezes IPN: Presja rzeczywiście ma sens

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku usunęła z wystawy głównej ekspozycje dot. św. Maksymiliana Kolbego, bł. rodziny Ulmów i rtm. Witolda Pileckiego. – W miejscu, gdzie było wspomnienie bł. rodziny Ulmów, jest czarna dziura. Została czarna ściana zamiast pamięci o tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Z wystawy głównej nowa dyrekcja usunęła także rotmistrza Witolda Pileckiego oraz św. ojca Maksymiliana Kolbego – poinformował prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Kierownictwo muzeum zapowiedziało, że zamierza "przywrócić spójność całej wystawie", w związku z czym podejmie "dalsze kroki w tym kierunku". Decyzja wywołała powszechne oburzenie. Patriotyczne środowiska i organizacje mocno krytykowały wycofanie wystaw o polskich bohaterach, podkreślając, że jest to działanie zupełnie niezrozumiałe i szkodliwe.

"Presja rzeczywiście ma sens"

W sobotę władze Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poinformowały, że zmieniły zdanie w sprawie polskich bohaterów. Do ekspozycji stałej zostaną ponownie włączeni o. Maksymilian Kolbe i bł. rodzina Ulmów. Dyrekcja muzeum zapewnia, że rtm. Pileckiego nigdy nie usunięto.

"Presja rzeczywiście ma sens. A to nie była »droga donikąd« (baner KOD, witający mnie jako Dyrektora MIIWŚ w 2017 roku). Ta droga wiodła do: przywrócenia Bohaterów w największej wówczas inwestycji muzealnej w Polsce; obrony Tych Bohaterów przed polskim sądem; odnalezienia Bohaterów z Westerplatte, pochowania Ich na nowym, godnym cmentarzu podczas uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy; po 80 latach; obrony Bohaterów w 2024 roku za sprawą narodowego poczucia wspólnoty" – napisał na platformie X prezes IPN Karol Nawrocki, który w latach 2017-2021 był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. "Pilnujmy Polski, bo Polska to jest Wielka Sprawa" – zaapelował szef IPN.

