Błaszczak: Tylko Tusk potrafi dwa razy skłamać w tej samej sprawie

Premier Donald Tusk ogłosił, że podczas szczytu Unii Europejskiej liderzy wyrazili zgodę na unijne finansowanie Tarczy Wschód. Okazuje się, że to nieprawda. Lewicowo-liberalny portal OKO.press wskazał, że jedna z największych delegacji krajowych przekazała, iż "nie tak interpretuje zobowiązanie zawarte w konkluzjach szczytu" i że wbrew twierdzeniom Tuska, taka zgoda podczas szczytu nie padła.

"Z mojego odczytania konkluzji nie wynika, by istniało jakiekolwiek porozumienie w sprawie finansowania ze źródeł europejskich [polsko-bałtyckiego] projektu granicznego czy [projektu budowy] obrony przeciwlotniczej. Nie tak odczytujemy fragment o krytycznych lukach w zdolnościach" – przekazał oficer prasowy jednego z największych krajów w Radzie Europejskiej.

Informator dodał, że w konkluzjach jest mowa o "wzmocnieniu bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego oraz zajęcia się krytycznymi lukami w zdolnościach, czyli o inwestycjach w przemysł, a nie w konkretny system obronny czy projekt wojskowy". Podobnie sformułowana jest część strategicznej agendy na lata 2024-2029 dotycząca obronności.

"W agendzie strategicznej zasadniczo mówi się, że »z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie inicjatywy obronne«. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą realizować takie projekty krajowe, jakie chcą, ale nie oznacza to, że jest na to finansowanie ze środków UE" – czytamy.

Błaszczak o Tusku: Najwyższy poziom mitomanii

"Tylko Tusk potrafi dwa razy skłamać w tej samej sprawie. Najpierw stwierdził, że program wzmocnienia granicy, którego realizacja rozpoczęła się w czasie rządu Prawa i Sprawiedliwości to jego pomysł. Potem ogłosił, że załatwił unijne finansowanie na jego przeprowadzenie. Oba kłamstwa zostały szybko zdemaskowane. Najwyższy poziom mitomanii" – skomentował na platformie X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

