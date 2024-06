"Jedna konferencja Tuska to za mało". Doradca Dudy: Prezydent nie odpuści tego tematu

Premier Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji dot. przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego budowę lotniska w Baranowie oraz modernizację lotniska Chopina.

– Powstanie lotnisko w Baranowie. (...) Będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie na 34 mln pasażerów – stwierdził Tusk. Dodał, że będzie ono połączone nie tylko koleją dużych prędkości, ale również autostradą i że podjęto decyzję o rozbudowie o trzeci i czwarty pas drogi między Warszawą a Łodzią.

Premier poinformował, że do tej pory CPK kosztował 2 mld 700 mln złotych. Dodał, że projekt autorstwa jego rządu "będzie trójskokiem w nowoczesną komunikację", a także "strukturę państwa polskiego".

Prezydent będzie pilnował CPK

Mimo pozytywnej zapowiedzi Donalda Tuska w sprawie przyszłości CPK, część ekspertów ma jednak wątpliwości co do realizacji projektu. Istnieje obawa, że lotnisko w Baranowie będzie musiało "poczekać", aż zmodernizowane zostaną porty w Warszawie i Modlinie. Inną wątpliwością jest odcięcie mieszkańców południowo-wschodniej i północno-zachodniej części Polski od dostępu do planowanej infrastruktury.

Jak zapowiedział doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki, Andrzej Duda "nie odpuści" tematu CPK.

– Powiem jasno i stanowczo. Pan prezydent nie odpuści tego tematu. Chcemy, żeby Centralny Port Komunikacyjny powstał w Baranowie. W najbliższym czasie, w najbliższych dniach w Pałacu Prezydenckim odbędą się spotkania pana prezydenta z rządem, żeby poznać więcej szczegółów tej nowej wizji – stwierdził na antenie Radia Zet.

Rzepecki przyznał, że zapowiedź szefa rządu o kontynuowaniu, choć ze zmianami, projektu lotniska w Baranowie to pozytywny sygnał i należy go docenić.

– Liczymy na więcej. (...) Liczymy, że ten projekt będzie kontynuowany w takiej wersji, w jakiej był do tej pory przedstawiany – wskazał prezydencki doradca.

Czytaj też:

Skandaliczne słowa o prezydencie w TVN24. Jest decyzja KRRiTCzytaj też:

Prezydent Andrzej Duda podsumował wizytę w Chinach