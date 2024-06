Wojna na Ukrainie. Były sekretarz NATO: Moim zdaniem przyszły rok będzie decydujący

Były sekretarz generalny NATO w rozmowie z N-TV wskazał, że trudno przewidywać termin zakończenia wojny na Ukrainie. Anders Fogh Rasmussen uważa jednak, że konflikt nie zakończy się szybko.

– Obawiam się, że wojna będzie trwała jeszcze długo. Plan Putina A – podbić całą Ukrainę w ciągu kilku dni – nie powiódł się. Jego plan B to zamrożenie konfliktu i rosyjska okupacja wschodniej Ukrainy w nadziei, że pomoc z Zachodu osłabnie, a Ukraina podda się – powiedział Rasmussen.

Zachęta dla Putina

Jego zdaniem wojna potrwa co najmniej do końca 2024 roku, gdyż Putin ma nadzieję, że wybory prezydenckie w USA zaplanowane na 5 listopada przyniosą zmianę na jego korzyść.

– Moim zdaniem przyszły rok będzie decydujący. Jeśli damy Ukraińcom wszystko, czego potrzebują nie tylko do przetrwania, ale także do wygrania wojny, będą mieli wszelkie szanse na odepchnięcie Rosjan – stwierdził. Rasmussen powiedział też, że jeśli Putin wygra, będzie miał apetyt na nowe podboje.

– Ciągle słyszę ten argument: zawrzyjmy pokój, wróćmy do wygodniejszych czasów. Ale jeśli pokój zostanie osiągnięty kosztem Ukraińców, jeśli Ukraińcy zostaną zmuszeni do oddania terytorium, to Putin uzna, że jego inwazja zakończyła się sukcesem. Będzie miał apetyt na dalsze działania. Przyjdzie kolej na Mołdawię, potem Gruzję, a potem będzie wywierał presję na kraje bałtyckie – uważa Rasmussen.

Ponadto zauważył, że taka słabość Zachodu byłaby sygnałem dla autokratów na całym świecie.

– Xi Jinping w Chinach doszedłby do tego samego wniosku: jeśli Putinowi ujdzie na sucho inwazja na Ukrainę, mnie uda się przejęcie Tajwanu. Dlatego nie możemy pozwolić Putinowi odnieść sukcesu na Ukrainie. Ale żeby osiągnąć ten punkt, do obywateli Europy potrzebne jest zdecydowane przywództwo polityczne – podsumował.

