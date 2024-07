"Partyjniactwo przeważa". Fogiel uderza w Konfederację i apeluje

Swoją refleksją na temat Konfederacji Radosław Fogiel podzielił się w rozmowie z Interią. Pretekstem do tego stał się wątek o zdolności koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie do końca mamy wpływ na polską scenę polityczną. Do tanga trzeba dwojga – powiedział parlamentarzysta. Jak podkreślał, wszystkie partie obrały sobie za główny cel swojej działalności bycie w kontrze do PiS. – Przyznawali, że nie interesuje ich nic innego, niż odsunięcie PiS od władzy. PSL mówi wprost, że ich zadaniem jest pomaganie innym w zdobyciu władzy. To jest rzeczywiście problem – przyznał.

Fogiel uderza w Konfederację. "Partyjniactwo przeważa"

Tu Fogiel stwierdził, że nie inaczej zachowuje się Konfederacja, którą – jak wskazał – część komentatorów chciała widzieć jako koalicjanta jego ugrupowania. Ona także – podkreślił poseł – postawiła sobie za cel atakowanie PiS w nadziei na przejęcie części elektoratu.

– Wciąż to widzimy: dużo bardziej zajadle politycy Konfederacji atakują PiS niż rządzących. My apelujemy o jedność na prawicy, by nie grać przyszłością Polski z lewicowo-liberalną koalicją, ale widać, że partyjniactwo przeważa – powiedział.

"Niech zaczną się zachowywać jak prawdziwa opozycja"

W rozmowie przytoczono słowa Krzysztofa Bosaka, który stwierdził, że Prawu i Sprawiedliwości należy się polityczny czyściec, a Konfederacja chce PiS zastąpić a nie rządzić z tą partią. Zdaniem Fogla, efektem tych "rozbuchanych ambicji" są właśnie rządy Donalda Tuska.

– Brawo, sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało. Ale gdzie w tym Polska? Rozumiem, że dołączenie do stolika zamiast jego wywracania było kuszące. Dzisiaj widać, kto jest opozycją koncesjonowaną. Niech zaczną się zachowywać jak prawdziwa opozycja – wezwał parlamentarzysta, apelując aby Konfederacja przestała rozbijać jedność prawicy i pomagać Tuskowi w rządzeniu.

