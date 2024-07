Fala komentarzy po liście ks. Olszewskiego. "Barbarzyństwo", "komuna wróciła"

Przypomnijmy, że niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla ks. Michała Olszewskiego, szefa fundacji Profeto, na kolejne trzy miesiące. Sprawa ma związek z działaniami prokuratury wokół rzekomej afery dot. Funduszu Sprawiedliwości.

Ksiądz został aresztowany pod koniec marca. Od tego czasu jego pełnomocnicy wielokrotnie alarmowali o bezprawnych praktykach zarówno służb, jak i wymiaru sprawiedliwości. Mec. Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik ks. Michała Olszewskiego, złożył zażalenie na decyzję sądu ws. przedłużenia aresztu dla duchownego

W opublikowanym liście ks. Olszewski opisał godziny następujące po aresztowaniu oraz kolejne dni. Duchowny opisuje, jak próbowano na nim wymóc zeznania bez obecności adwokata. Ksiądz wielokrotnie odmawiał, po czym wskazywano mu, że takim zachowaniem pogarsza swoją sytuację i odwleka powrót do domu. W rzeczonym liście duchowny przybliża szokujące praktyki, jakich dopuszczali się względem niego funkcjonariusze ABW. Księdzu odmawiano jedzenia, wody, korzystania z toalety oraz upokarzano. Ksiądz przyznaje, że spotkał się z opiniami, że sposób, w jaki został potraktowany jest "nienormalny", ale tak zarządził "organ prowadzący".

Fala komentarzy

Sprawa budzi powszechne oburzenie. "Bodnar-RPO ujmował się »humanitarnie« za »krzywdą« niebezpiecznego mordercy, gdy policja założyła mu kajdanki zespolone. Bodnar-minister każe (a co najmniej przyzwala) torturować w "areszcie wydobywczym" księdza oskarżonego tylko o nieprawidłowości księgowe, by wymusić zeznania do politycznego procesu opozycji. Bodnar jest miarą i symbolem tej sitwy: jej krzyżackiej obłudy, sowieckiego totalniactwa, braku hamulców i bandyckiej determinacji by utrzymać władzę i przywileje" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Komunizm wrócił" – stwierdził Sławomir Jastrzębowski, szef portalu Salon24. "Nie wiem czy to komunizm, ale z pewnością barbarzyństwo" – dodał Tomasz Rowiński.

