Grabiec: Myślę, że Jarosław Kaczyński będzie musiał stanąć przed prokuratorem

Według informacji "Gazety Wyborczej", przed wyborami w 2019 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry "o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej".

Grabiec: W PiS jest duży strach

O doniesienia "GW" pytany był w poniedziałek w TVN 24 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

– To jest ogromy cios dla PiS-u, cios, który może oznaczać największe perturbacje w historii tej partii właściwie, bo po raz pierwszy mamy nie tylko przekonanie o tym, że Jarosław Kaczyński, że PiS wiedział o przestępczej działalności Funduszu Sprawiedliwości – wyraził swoją opinię szef KPRM. – O tym, że te pieniądze, publiczne pieniądze były przeznaczane na kampanię wyborczą, ale mamy w tej sprawie dowód, dowód, który jest własnoręcznie podpisany przez Jarosława Kaczyńskiego – dodał. – Trudno o coś bardziej bezpośredniego, spektakularnego, coś co może być przedmiotem postępowania sądowego, ale również postępowania przez Państwową Komisję Wyborczą, myślę, że dzisiaj w PiS-ie naprawdę jest duży strach, duży lęk przed tym, co się może wydarzyć – powiedział Grabiec.

Szef KPRM: Myślę, że Jarosław Kaczyński będzie musiał stanąć przed prokuratorem

Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie zmuszony wytłumaczyć tę sprawę przed prokuraturą.

– Można powiedzieć robił to w samoobronie, ale udokumentował, że miał taką wiedzę. Jeśli wiedział funkcjonariusz publiczny o przestępstwie musiał o tym zawiadomić, myślę, że prokuratura będzie miała tutaj bardzo duże pole do popisu, jeśli chodzi o zbadanie tej sytuacji. Być może są jeszcze jakieś inne dowody, świadczące o tym, może znajdą się świadkowie, którzy to potwierdzą. Myślę, że Jarosław Kaczyński będzie musiał stanąć przed prokuratorem i wyjaśnić tę sytuację bardzo dokładnie – powiedział Grabiec.

