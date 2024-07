Wójcik szczerze o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobro

– To człowiek, który ma wyciętą krtań, wycięte węzły chłonne, ma wyciętą część żołądka, żołądek ma na płucu – wyznał Michał Wójcik w rozmowie z Moniką Olejnik w programie "Kropka nad i”.

– Z nim się da rozmawiać tylko kilka minut. Pani wie, że ma nowotwór. Według mojej wiedzy będzie miał nowe, kluczowe badanie w październiku – dodał poseł.

"Walka o życie"

Wcześniej na antenie Polsatu Wójcik przyznał, że Zbigniew Ziobro walczy o życie. – Jest bardzo ciężko chory, walczy o życie (...) My po prostu się modlimy, czekamy, żeby wrócił do zdrowia i mam nadzieję, że wróci do życia politycznego, bo to, co się dzieje, to jest coś nieprawdopodobnego – powiedział Wójcik.

Zbigniew Ziobro miał stawić się w poniedziałek przed komisją śledczą w sprawie Pegasusa. Polityk na przesłuchaniu nie pojawił się.

– Otrzymałam informację z sekretariatu komisji, że wpłynęło stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, czyli były minister Zbigniew Ziobro skutecznie usprawiedliwił swoją nieobecność – poinformowała na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia Magdalena Sroka, członek komisji. Zwolnienie lekarskie obowiązuje do 7 lipca, istnieje jednak możliwość jego przedłużenia. – Także będziemy podejmować decyzje, czy zasięgać dowodu z opinii biegłego w celu wyznaczenia najbliższej możliwej daty przesłuchania Zbigniewa Ziobro, bo trzeba podkreślić, że choroba nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności za czyny, które się popełniało – przyznała Magdalena Sroka.

Nowy termin przesłuchania

Komisja wyznaczyła nowy termin przesłuchania na 10 lipca. – Mając na uwadze fakt choroby, życząc Zbigniewowi Ziobro szybkiego powrotu do zdrowia, ale nie ma równych i równiejszych. Komisja nie przestanie pracować i prędzej czy później przesłucha ministra. Jeżeli to się nie uda 10 lipca, to będziemy występowali z wnioskiem do biegłych o to, żeby określono możliwą najwcześniejszą datę przesłuchania – zaznaczyła Sroka.

