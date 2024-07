Polska zrzekła się zadośćuczynienia od Niemiec? Prezydent: Nie podzielam stanowiska

Podczas spotkania z mediami premiera Donalda Tuska oraz kanclerza RFN Olafa Scholza, które odbyło się w Warszawie w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, dziennikarz niemieckiej gazety "Süddeutsche Zeitung" zapytał Tuska, czy jest rozczarowany tym, że nie udało się uzyskać konkretnej zapłaty na rzecz Polaków ocalałych z niemieckiej okupacji i jak wytłumaczy to polskiej opinii publicznej.– Nie jestem w żadnym stopniu rozczarowany tym gestem ze strony kanclerza i rządu niemieckiego. Ponieważ nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polki i Polaków, nie ma takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyło to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej. I tutaj między nami też nie ma sporu – stwierdził premier.

Dalej mówił, że "w sensie prawnym problem reparacji został opisany w traktach i decyzjach rządowych, ale są różne konsekwencje i różne wnioski można wyciągać z tego, co tak naprawdę to oznacza".

– Dla mnie jest ważne to, że dzisiaj usłyszałem słowa i deklaracje, które potwierdzają powszechne przekonanie w Polsce, że wymuszone historią zrzeczenie się reparacji nie zmienia faktu, o którym też otwarcie mówił pan kanclerz, ile tragicznych strat – w ludziach, majątku, terytorium – Polska poniosła wskutek napaści Niemiec – argumentował Tusk.

Prezydent komentuje

– Nie podzielam stanowiska, że jakiekolwiek polskie władze skutecznie zrzekły się roszczeń do zadośćuczynienia, za krzywdy które stały się udziałem Polaków, polskiego narodu w czasie II wojny światowej – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Niezależnie od upamiętnienia, pamiętajmy, że to my ponieśliśmy gigantyczne straty na skutek niczym niesprowokowanej agresji niemieckiej – dodał.

Kwestia uzyskania zadośćuczynienia od Niemiec za straty poniesione w czasie II wojny światowej była przedstawiana jako jedna z kwestii do wyegzekwowania przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Premier Mateusz Morawiecki mówił na początku lipca 2023 r., że "tak długo, jak PiS będzie dzierżył stery rządów, nie odpuścimy tematu reparacji wojennych nigdy i doprowadzimy do skutecznego zakończenia, do tego, że Niemcy będą musieli płacić".

