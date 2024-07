"Mam taki pomysł". Kaczyński: Takich ludzi po prostu wyeliminować

Poniedziałkowa sesja sejmiku województwa małopolskiego miała wyłonić marszałka województwa, ale sytuacja od początku była skomplikowana. Po dwóch nieudanych głosowaniach Łukasz Kmita, kandydat posiadającego większość w sejmiku Prawa i Sprawiedliwości, mógł liczyć na rozstrzygnięcie. Ryszard Terlecki zagroził bowiem rozpisaniem nowych wyborów, jeśli zbuntowani radni nie poprą faworyta Jarosława Kaczyńskiego. Wygląda jednak na to, że część radnych PiS nie przestraszyła się groźby Terleckiego.

Ani poniedziałkowe ani wtorkowe głosowania nie przyniosły bowiem rozstrzygnięcia. Kmita wciąż nie otrzymał wymaganej większości głosów. Z wyścigu o fotel marszałka wycofał się, popierany przez KO i PSL, Krzysztof Jan Klęczar. Z kolei małopolski radny PiS Józef Gawron zgłosił jako kandydata na marszałka prezydenckiego ministra Piotra Ćwika. Impas w sejmiku trwa, a radni mają czas to 9 lipca. Jeśli do tego czasu nie uda się wybrać marszałka, wtedy rozpisane zostaną nowe wybory do władz województwa.

Kaczyński: Usunąć z partii

Głos w sprawie sytuacji w Małopolsce zabrał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że nie widzi innego rozwiązania, jak usunięcie z partii radnych buntowników, którzy uniemożliwiają wybór Łukasza Kmity. Jego zdaniem, ci politycy myślą nie o dobru Polski, ale jedynie o własnych korzyściach.

– Mam taki pomysł, żeby ludzi, którzy w takiej sytuacji, która grozi już nie partii, tylko Polsce, i to wszystkim co najgorsze, po prostu wyeliminować z partii. W związku z tym tutaj kwestia ani siły ani pomysłu nie wchodzi w grę. Po prostu z pewnego rodzaju ludźmi, dla których udział w działalności politycznej to jest tylko i wyłącznie poszukiwanie własnych interesów, to musi być czas przeszły w naszej partii. Nie ma co ukrywać, że tacy ludzie u nas też byli – powiedział prezes PiS w wypowiedzi dla mediów.

Czytaj też:

Kaczyński o niemieckim szkoleniu Tuska. "Jeszcze się o tym wszyscy dowiemy"Czytaj też:

Sprzeciwili się Kaczyńskiemu. "Buntownicy" z PiS wykonali kolejny ruch