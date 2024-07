Według ustaleń "Gazety Wyborczej", Mateusz Morawiecki naciskał na włoską premier Georgię Meloni, aby odmówiła przyjęcia nowego ambasadora Polski w Rzymie, Ryszarda Schnepfa, wyznaczonego przez rząd Donalda Tuska.

O doniesienia "GW" pytany był w czwartek w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. – Sprawdziłem tę pogłoskę i niestety potwierdza się – powiedział. Dodał, że właśnie dzięki temu "ambasador Schnepf dostał zgodę na służbę trzy razy szybciej niż normalnie".

Pytany, czy takie sytuacje miały też miejsce w innych krajach, szef MSZ odparł, że "tak czytał w internecie". – Ale tamtych spraw nie potwierdziłem, więc nie mogę powiedzieć – zastrzegł.

Morawiecki naciskał na Meloni? Sikorski potwierdza, Mueller dementuje

"Wyborcza", powołując się na włoskie i polskie źródła dyplomatyczne podała, że Meloni odmówiła Morawieckiemu, a o sprawie poinformowała swój MSZ i kancelarię prezydenta Sergia Mattarelli, czyli instytucje akredytujące ambasadorów.

– Rzecz rozegrano poufnie, by nie ulegać agresywnym naciskom. Do Polski wysłaliśmy wiadomość, że nie mieszamy się w jej wewnętrzne sprawy i przyjmiemy takiego ambasadora, jakiego nam przyślą – powiedział gazecie włoski dyplomata.

Doniesienia "GW" zdementował w mediach społecznościowych Piotr Mueller, były rzecznik rządu Morawieckiego. "«Rewelacje» GW w sprawie ambasadora we Włoszech są całkowicie wyssane z palca. Kiedyś mogło to dziwić, dziś to oczywiste. «GW» kreuje sztuczną rzeczywistość, by potem sama to komentować" – napisał Mueller na portalu X.

Prezydent nie chce odwoływać ambasadorów

Wcześniej prezydent Andrzej Duda publicznie oświadczył, że nie podpisze nominacji ambasadorskiej dla Schnepfa, którego ojciec był oficerem Ludowego Wojska Polskiego.

Dyplomatyczna bitwa między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera zaczęła się w marcu, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

