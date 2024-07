Portal TVP Info wytknął manipulacje Tuska. Artykuł szybko "naprawiono"

We wtorek do Polski przybyli kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz ministrowie jego rządu, aby wziąć udział w polsko-niemieckich konsultacjach. Po spotkaniu Scholz wraz z premierem Donaldem Tuskiem wzięli udział w konferencji prasowej, na której padły słowa, które wywołały oburzenie w kraju.

Donald Tusk stwierdził, że Polska skutecznie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec. Z kolei Scholz zadeklarował, że Niemcy będą starały się pomóc żyjącym ofiarom III Rzeszy.

Po burzy, jaką wywołały słowa Tuska, szef polskiego rządu próbował bronić się, zrzucając winę na Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie na byłą minister spraw zagranicznych w pierwszym rządzie PiS Annę Fotygę.

"Pisowska minister Fotyga podpisała dokument o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji, nasz rząd załatwia z Niemcami zadośćuczynienie. Morawiecki wpisał do KPO podatek od diesli, my załatwiliśmy z Komisją jego usunięcie. Zielony Ład, migranci, ukraińskie zboże – zawsze to samo" – napisał.

Znikający wpis

Portal TVP Info zamieścił na swoich stronach artykuł, w którym wskazano, że Tusk manipuluje w tej sprawie.

"Była minister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego nie podpisała bowiem żadnego dokumentu ‘o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji’. Ówczesne władze nie podejmowały żadnych wiążących decyzji w tej sprawie” – czytamy.

"W interpelacji poseł Andrzej Dobosz zapytał minister Fotygę m.in. o to, czy podziela opinię, że w 1953 roku Polska zrzekła się reparacji. W obszernej odpowiedzi minister podtrzymała stanowisko poprzedniego rządu Marka Belki z 2004 r. Podkreśliła: ‘stanowisko polskiej doktryny prawa międzynarodowego w przeważającej mierze jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec’. W tekście wspomniała jednak o dyskusji w tej sprawie i podnoszonych wątpliwościach” – dodaje portal.

Co ciekawe, wpis na portalu X odsyłający do tekstu został szybko usunięty z platformy. Po chwili ze strony zniknął również sam artykuł, by w ostatecznie wrócić, ale w znacznie "złagodzonej" dla Donalda Tuska formie.

Czytaj też:

Nieoczekiwany sprzeciw wobec planów Tuska. Politycy KO i PSL podpisali petycjęCzytaj też:

Tusk pyta Orbana. "Te plotki nie mogą być prawdziwe. Czy jednak mogą?"