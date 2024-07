Orban w Moskwie. Zdecydowana reakcja von der Leyen

Premier Węgier Viktor Orban przybył w piątek do Moskwy na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Sekretarz prasowy Orbana Bertalan Havasi podkreśla, że premier udał się na "misję pokojową".

Do tych doniesień odniosła się szefowa Komisji Europejskiej. "Premier Węgier Viktor Orban odwiedza Moskwę: Polityka appeasementu nie zatrzyma Putina. Tylko jedność i determinacja utorują drogę do wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie" – napisała von der Leyen.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w czwartek dziennikarzy, że 5 lipca Putin będzie miał napięty harmonogram pracy. Dopytywany o spotkanie z Orbanem Pieskow ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył.

Michel: Orban nie może kontaktować się z Rosją w imieniu UE

Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że "rotacyjna prezydencja UE, którą obecnie sprawują Węgry, nie ma mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu UE".

Podkreślił, że stanowisko RE jest jasne: Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą. "Żadna dyskusja na temat Ukrainy nie może odbyć się bez Ukrainy" – napisał Michel na portalu X.

Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell podkreślił, że Rada UE nie udzieliła Orbanowi mandatu do złożenia wizyty w Moskwie w imieniu Unii oraz że taka podróż może odbyć się wyłącznie w ramach dwustronnych stosunków między Węgrami a Rosją.

"Nie potrzebuję mandatu". Orban odpowiada na krytykę z Brukseli

Przed wylotem do Moskwy premier Węgier powiedział w wywiadzie radiowym, że sprawowanie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nie daje mu uprawnień do prowadzenia rozmów z Rosją i Ukrainą w imieniu UE. – Nie potrzebuję mandatu, bo niczego nie reprezentuję – stwierdził.

We wtorek podczas wizyty w Kijowie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Orban zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o rozpoczęcie negocjacji z Moskwą i osiągnięcie zawieszenia broni. Rzecznik prezydenta Ukrainy Igor Żółkiew oświadczył w odpowiedzi, że Kijów przyjął do wiadomości propozycję premiera Węgier, ale nie uważa tego planu za realny.

