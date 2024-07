Prof. Szczepański: Podmianka Bidena jest możliwa, ale też problematyczna

DoRzeczy.pl: Czy możliwy jest scenariusz, w którym prezydent Joe Biden wycofuje się z wyborów prezydenckich w USA?

Prof. Jarosław Szczepański: Formalnie jest to możliwe. Główna konwencja jeszcze się nie odbyła, zatem możliwa jest podmianka. Tylko ona jest problematyczna z powodów praktycznych. Jeśli okaże się, że trzeba taką podmiankę zrobić, to można uznać, że prezydent nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji. Dlaczego zatem miałby być dalej na urzędzie niemal do stycznia? Skoro, jeśli wiemy, że się nie nadaje, to być może trzeba uruchomić procedurę przejęcia władzy wykonawczej przez wiceprezydenta. Demokraci mają problem. Przecież przed ostatnimi wyborami były przypuszczenia, że Biden będzie za stary podczas pełnienia pierwszej kadencji.

Pojawiło się nagranie z udziałem Donalda Trumpa, który mówi, że Biden odpada, a za niego wystawiona będzie Kamala Harris. To możliwe?

Jest to naturalna kandydatka, jednak nie jest sprawdzona w wyborach, jest mimo wszystko mniej znana w elektoracie. Sondażowe wyniki były mniej korzystne dla Kamali Harris, niż dla samego Bidena. Dodatkowo ona ma specyficznie doświadczenie, typowego Demokraty, który nigdy nie musiał mierzyć się w wielkimi wyzwaniami. Nie została sprawdzona na linii frontu politycznego. Myślę, że trzeba byłoby poszukać głębiej.

Jakie są nastroje w USA i o czym jest debata? Trump uderza w Bidena wiekiem i pyta, jak taki człowiek może mierzyć się z Putinem, bądź Xi Jinpingiem.

Wbrew pozorom sprawa wojny na Ukrainie i Rosji pomogła Bidenowi i Demokratom, udało się prezydentowi odzyskać kilka punktów poparcia. Tutaj mamy bardziej kwestię niemrawości samego Bidena w czasie jego wystąpień publicznych, czy dziwnego zachowania. Mamy pytania o jego kondycję mentalną. Natomiast w USA w debacie najważniejsze są kwestie wewnętrzne, o polityce wewnętrznej. My byśmy chcieli, żeby ich obchodziły kwestie ukraińskie, jednak jest to motyw poboczny.

