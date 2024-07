"Zaskakująca informacja". Czarnek apeluje do Barbary Nowak

W czwartek w reakcji na zmianę przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata na marszałka województwa małopolskiego, Barbara Nowak zapowiedziała, że złoży mandat radnej. W jej ocenie, ustąpienie buntownikom sprzeciwiającym się kandydaturze Łukasza Kmity było błędem. – Głosowałam, jak potrzebowało Prawo i Sprawiedliwość, ale nagrodzeni dziś zostali zdrajcy – powiedziała dziennikarzom była małopolska kurator oświaty.

Barbara Nowak składa mandat. Czarnek apeluje: Basiu, zastanów się

O decyzję Barbary Nowak zapytany został w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były minister edukacji i nauki, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.

– Rzeczywiście, to dla mnie zaskakująca informacja, choć – jak wiem – Barbara Nowak zagłosowała za tym zarządem województwa w całości, więc zachowała się lojalnie – powiedział.

Po tych słowach Czarnek zwrócił się do swojej partyjnej koleżanki: "Jeśli jeszcze go nie złożyła, tylko dopiero zapowiedziała, to apeluję: Basiu, zastanów się. Jesteś potrzebna Małopolsce. Jeśli jednak już go złożyła, no to trudno. Będzie ktoś wchodził na jej miejsce".

Parlamentarzysta przyznał jednak, iż nie wydaje mu się, aby ten ruch był dobry.

Zwrot w Małopolsce. PiS w końcu wybrało marszałka

W czwartek w Krakowie odbyła się kolejna sesja sejmiku małopolskiego, który od czasu wyborów samorządowych nie miał marszałka województwa. Wszystko przez to, że prezes PiS Jarosław Kaczyński proponował na tę funkcję Łukasza Kmitę. Jego wyborowi sprzeciwiała się jednak grupa radnych PiS. Ich bunt doprowadził do tego, że aż pięć razy z rzędu kandydatura Kmity przepadła w głosowaniu.

Zwrot nastąpił właśnie w czwartek, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ugięło się przed buntownikami i zaproponowało na funkcję marszałka Małopolski Łukasza Smółkę, który w końcu uzyskał większość. Jego kandydatura zdobyła 22 głosy. W tajnym głosowaniu uczestniczyło 39 radnych, 17 było przeciw.

