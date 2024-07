"Trzeba brutalnie powiedzieć". Paprocka o wizycie Orbana w Rosji

Do spotkania węgierskiego przywódcy z Władimirem Putinem Małgorzata Paprocka odniosła się w programie "Gość Wiadomości" na antenie Polsat News.

Orban łamie europejską solidarność ws. Ukrainy?

– Wszyscy wiemy, jaką specyficzną sytuację mają Węgry, jeśli chodzi o uzależnienie energetyczne i ścisłą współpracę z Rosją – powiedziała szefowa kancelarii prezydenta. Jak jednak podkreśliła, "wydaje się, że to nie jest dostateczny argument, aby przełamywać solidarność europejską".

– Trzeba brutalnie powiedzieć – widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Jakie metody stosują rosyjscy żołnierze. I patrzymy historycznie na Węgry, chociażby na rok 1956. Czy byłoby zrozumienie tamtych bohaterów dla dzisiejszej postawy pana Orbana? Myślę, że tutaj trzeba postawić bardzo duży znak zapytania – dodała.

Małgorzata Paprocka zwróciła uwagę na pewną samowolę Viktora Orbana. Jak tłumaczyła, nikt nie miał wiedzy o jego planach przed wizytą w Rosji. Wskazywała ponadto, że rozmowy pokojowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie z udziałem Ukrainy i tylko na warunkach, które zostaną zaakceptowane przez władze tego kraju. – Wojna ma jasnego agresora i jasną ofiarę – podsumowała.

Spotkanie Orban – Putin w Moskwie

Premier Węgier Viktor Orban przybył w piątek do Moskwy na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Sekretarz prasowy węgierskiego przywódcy Bertalan Havasi przekonywał, że wizyta ma charakter "misji pokojowej".

Po zakończeniu spotkania obaj przywódcy wystąpili na konferencji prasowej. Władimir Putin stwierdził, że Rosja jest gotowa na "otwartą wymianę poglądów w sprawach międzynarodowych, w tym o Ukrainie". Prezydent dodał jednak, że Kijów odrzuca możliwość rozmów pokojowych.

– Viktor Orban wezwał do zaprzestania ognia w Ukrainie, aby stworzyć warunki do negocjacji w sprawie Ukrainy (...) Słyszymy jednak niechęć Ukrainy do rozwiązania kwestii w drodze negocjacji – mówił.

