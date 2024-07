Protest w obronie ks. Olszewskiego. Mocny wpis Patryka Jakiego

"Protest w obronie torturowanego księdza Michała Olszewskiego już wkrótce! Dołącz, jeśli nie zgadzasz się na stosowanie metod ubeckich przez ekipę Tuska i Bodnara. Nie może być zgody na powrót aresztów wydobywczych z najmroczniejszych czasów PRL!" – informuje Suwerenna Polska.

Do uczestnictwa w manifestacji zachęca również Patryk Jaki. "We wtorek o 17.40 pod Sejmem protest przeciwko torturom księdza Olszewskiego i bezprawiu Tuska. Wszystkie mafijne sprawy PO poskręcali, napadli na prokuraturę, media publiczne i KRS z bronią oraz grzecznie wykonują niemieckie polecenia bezprawnego niszczenia opozycji, wstrzymywania rozwoju Polski (CPK, Atom, porty, Odra) czy obcinania o 25% wydatków na armię. Do tego dalej działa specjalny zespół Bodnarowcow ściągający polskich żołnierzy. Trzeba się temu przeciwstawić. Zabierz rodzinę, znajomych i bądź z nami na proteście w obronie Polski. To nasza Ojczyzna" – napisał polityk.

Kaczyński po spotkaniu z RPO: Tortury to przekroczenie pewnej granicy

Jarosław Kaczyński poinformował podczas konferencji prasowej o spotkaniu z RPO, jakie odbył ws. ks. Olszewskiego. – To była rozmowa merytoryczna, w tym sensie dobra, oni nie kwestionowali tego, że doszło do czegoś, co w żadnym razie nie powinno się zdarzyć. Myśmy stawiali tezę następującą: tortury to jest przekroczenie pewnej granicy, pewnego rubikonu i wobec tego reakcja rzecznika praw obywatelskich powinna być reakcją nadzwyczajną – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej, odnosząc się do sprawy traktowania ks. Olszewskiego.

Polityk dodał, że jeżeli chodzi o sprawy karne, to uprawnienia rzecznika praw obywatelskich są stosunkowo niewielkie i właściwie zaczynają się dopiero po prawomocnym wyroku. – I to jest na pewno coś, co wspólnie uznaliśmy za rzecz do zmiany, my w tym kierunku w naszych propozycjach, które składamy w Sejmie, pójdziemy – mówił.

