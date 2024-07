Biden: To ja uciszyłem Putina

Prezydent USA Joe Biden przekonuje, że to on swoimi działaniami doprowadził do osłabienia i "uciszenia" Władimira Putina.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że to on "uciszył" prezydenta Rosji Władimira Putina. W wywiadzie dla stacji ABC Biden określił wsparcie dla Ukrainy i zjednoczenie ponad 50 sojuszników na rzecz Ukrainy jako jedne z głównych osiągnięć swojej prezydentury. Biden o swojej kondycji Podkreślił także, że jest w dobrej formie i będzie w stanie pokonać Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Na pytanie dziennikarza, czy zgodzi się poddać niezależnym badaniom lekarskim, obejmującym testy neurologiczne i poznawcze, Biden odpowiedział, że "codziennie" poddaje się tego rodzaju badaniom. – Wiesz, nie tylko prowadzę kampanię, ale rządzę światem. Brzmi jak hiperbola, ale jesteśmy najważniejszym narodem świata… To ja jestem tym, który zjednoczył NATO razem, dbając o przyszłość. Nikt nie myślał, że uda mi się je rozszerzyć. To ja jestem tym, który powstrzymał Putina – zaznaczył. Biden oświadczył również, że nie wycofa się z wyborów. Swój nieudany występ w debacie z Donaldem Trumpem nazwał "złym epizodem". Wybory prezydenckie w USA. Biden: Zostaję w wyścigu Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odniósł się w piątek do spekulacji dotyczących ewentualnego wycofania jego kandydatury z wyścigu o najważniejszy urząd w państwie. "Powiem to najdobitniej jak potrafię" – podkreślił. "Powiem to najdobitniej jak potrafię: Jestem urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jestem kandydatem Partii Demokratycznej. Pozostaję w wyścigu" – oświadczył na platformie X amerykański przywódca. Przypomnijmy, że dyskusja o wycofaniu kandydatury Joe Bidena z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych rozgorzała po jego debacie z Donaldem Trumpem. Większość widzów i komentatorów, w tym związanych z Partią Demokratyczną, wskazała jednoznacznie na zwycięstwo kandydata republikanów. Biden zaprezentował się z najbardziej szkodliwej dla jego szans wyborczych strony – jako fizycznie niezdolny do dalszego pełnienia urzędu z uwagi na wiek. Czytaj też:

