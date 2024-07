"Niestety wszystko na to wskazuje". Prezydent Duda przed szczytem NATO

We wtorek w Waszyngtonie rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Państwa członkowskie uczczą 75. rocznicę powstania Sojuszu. Głównym tematem rozmów będzie jednak sytuacja na Ukrainie oraz dalsze sposoby pomocy dla Kijowa. Już teraz wiadomo, że Ukraina nie otrzyma zaproszenia do Sojuszu. Zamiast tego, zaproponowany ma zostać "pomost" do członkowska w NATO.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, brak zaproszenia dla Kijowa to zła wiadomość. W tej kwestii brakuje jednomyślności wśród członków NATO. Sprzeciw wyrażają przede wszystkim USA i Niemcy, którzy wskazują, że Ukraina nie spełnia wymaganych kryteriów.

– Niestety wszystko wskazuje na to, że nie uda się uzyskać tego, o co ja osobiście ubiegałem się dla Ukrainy w ciągu tych ostatnich miesięcy od poprzedniego szczytu NATO, a mianowicie oficjalnego zaproszenia Ukrainy do NATO. Nie ma tutaj jednolitości, jeśli chodzi o Sojusz. Ale jedno przekonanie istnieje – że muszą być podjęte takie decyzje, aby droga Ukrainy do NATO była drogą nieodwracalną – powiedział prezydent podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Polskie interesy

Prezydent podkreślił, że najważniejsze z punktu widzenia Polski jest zagwarantowanie jej bezpieczeństwa i realizacji jej interesów. Takie będą też wytyczne polskiej delegacji na waszyngtoński szczyt.

– W naszym przekonaniu ten szczyt przede wszystkim musi być kolejnym krokiem w kierunku umocnienia naszego bezpieczeństwa i w znaczeniu doraźnym i w znaczeniu bezpieczeństwa na przyszłość – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że sojusznicy będą rozmawiali nie tylko o Ukrainie, ale także o sytuacji wokół Tajwanu i działań Chin przeciwko wyspie. NATO jest sojuszem globalnym, dlatego też, jak powiedział prezydent, musi zapewniać bezpieczeństwo o charakterze światowym.

– To na pewno będą kwestie, które będziemy poruszali i w których to dyskusjach będziemy aktywnie uczestniczyli. Zawsze podkreślaliśmy, że znakomicie rozumiemy, czemu służy Sojusz Północnoatlantycki – wskazał.

Czytaj też:

Wołdymyr Zełenski z wizytą w Polsce. Spotka się z Tuskiem i DudąCzytaj też:

NATO podejmie ważną decyzję w sprawie produkcji pocisków