"Stop dla sojuszników Putina!". Morawiecki skomentował wpis Tuska

W niedzielę we Francji odbyła się druga tura przedterminowych wyborów do Zgromadzenia Narodowego (parlamentu). Nowy Front Ludowy uzyskał 182 mandaty, koalicja prezydenta Emmanuela Macrona – 168, a Zjednoczenie Narodowe – 143. Republikanie wprowadzili 45 posłów.

Tak słaby wynik ruchu narodowego Jordana Bardelli i Marine Le Pen to w ogromnej mierze pokłosie nieformalnej koalicji zawiązanej przez centrowy blok prezydenta Macrona i lewicowy Nowy Front Ludowy. Jej celem było właśnie ograniczenie wyborczego zwycięstwa Zjednoczenia Narodowego. Do takiego działania wzywał prezydent Francji jeszcze przed ogłoszeniem wyników pierwszej tury wyborów.

"Zagrożenie dla Polski"

"Entuzjazm w Paryżu, rozczarowanie w Moskwie, w Kijowie ulga. Wystarczy by być szczęśliwym w Warszawie" – napisał w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Na wpis szefa rządu zareagował Mateusz Morawiecki. "Wczoraj premier Tusk stwierdził, że wyniki francuskich wyborów to »rozczarowanie Moskwy«. Nie sprawdził chyba poglądów ich zwycięzcy Jeana-Luca Melenchona. Wygrany wyborów we Francji: uważa że aneksja Krymu jest uprawniona; głosuje przeciw współpracy Unii z Ukrainą; potępia sankcje UE wobec Rosji; mówi, że konflikt na Ukrainie wybuchł, bo Polska i inne kraje przystąpiły do NATO i Rosja musiała się bronić; uważa, że Francja powinna wystąpić z NATO" – wskazał były premier.

"Skrajna francuska lewica to zagrożenie dla Paktu Północnoatlantyckiego, dla wschodniej flanki NATO, dla Polski. Stop dla sojuszników Putina!" – dodał Morawiecki.

Kim jest Melenchon?

Jean-Luc Melenchon to skrajnie lewicowy polityk. W przeszłości domagał się wprowadzenie specjalnej stawki podatkowej dla najlepiej zarabiających Francuzów (100-proc. podatek zostałby nałożony na roczne dochody przekraczające 400 tys. euro), skrócenia tygodnia pracy, obniżenia wieku emerytalnego oraz wprowadzenia wyższej pensji minimalnej.

Jest zadeklarowanym eurosceptykiem, w przeszłości domagał się rozpisania referendum na temat wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Ponadto był zwolennikiem wyjścia Francji z NATO, które określił jako "bezużyteczną organizację".

