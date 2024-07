"Ostatnie mądre słowa, które powiedział". Błaszczak odpowiada Mastalerkowi

Szef klubu PiS skomentował słowa doradcy prezydenta na swój temat. Mastalerek oznajmił, że ten od 2015 roku "nic mądrego nie powiedział".

Były minister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak wystąpił w poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń", gdzie miał okazję odnieść się do wypowiedzi kolegi. – Ten człowiek ma już 40 lat. Niczego w swoim życiu zawodowym nie dokonał. A że ma rozdęte ego, to tak się nieładnie zachowuje – powiedział Błaszczak.

Błaszczak kontra Mastalerek

Wcześniej były minister obrony narodowej negatywnie ocenił aktywność polityczną szefa gabinetu prezydenta. – Byłby złym kandydatem [na prezydenta – red.], tak oceniam jego działalność polityczną. […] Trzeba budować, pan Mastalerek nic nie zbudował, tak jak i nic nie zbudowali ci, którzy dziś Polską rządzą – powiedział szef klubu PiS.

Do tej wypowiedzi Mastalerek odniósł się w podczas wywiadu telewizyjnego w TVN 24. – Nie mam kontaktu z Mariuszem Błaszczakiem od ośmiu lat. Wręcz z sympatią podchodzę do Mariusza Błaszczaka, bo pamiętam, jak współprowadziłem kampanię wyborczą w 2015 roku, byłem rzecznikiem PiS i odpowiadałem za tzw. przekazy medialne, czyli za briefy, za to, co mówili politycy PiS. Mariusz Błaszczak zawsze był takim prymusem i wręcz słowo w słowo powtarzał to, co mu napisałem, żeby powtarzał i to były chyba ostatnie mądre słowa, które przewodniczący Błaszczak powiedział. Może jeszcze w przyszłości zdarzy się tak, że będę mu te briefy i przekazy pisać i znowu zacznie rozsądniej mówić, bo to, co opowiada teraz, ja bym mu napisał lepiej – powiedział.

