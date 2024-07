Kempa: Tusk nie reprezentuje sobą nic poza nienawiścią

DoRzeczy.pl: Platforma Obywatelska wypuściła do sieci spot dotyczący sprawy księdza Michała Olszewskiego. Jak pani ocenia ten materiał?

Beata Kempa: Jest to spot zmanipulowany i kłamliwy. Oprócz kwestii czysto merytorycznych, to jest prymitywny nawet warsztatowo. Platforma Obywatelska schodzi na psy z PR-em. To odrażające metody działania tych ludzi. Giertych chce być gwiazdą, chce rozliczać i wydaje mu się, że jest wszechmocny. Metody działania PO porównuję do metod stosowanych przed 1989 rokiem. To, co wyprawiają niektórzy członkowie PO, zwłaszcza zasiadający w komisjach śledczych, świadczy o niskiej kulturze tych ludzi. Mamy sporę ignorancję, brak znajomości procedur i przepisów oraz wyżywanie się na świadkach. Platforma od zawsze taka była. Oni zmieniają się jedynie na czas kampanii wyborczej. Na czele tej bandy stoi Donald Tusk.

Czy można uznać, że ten spot jest rozpaczliwą próbą ratowania sytuacji? Mamy przecież coraz więcej głosów poparcia dla księdza Michała.

Atakują księży. W przypadku księdza Michała mamy do czynienia z torturami. Mamy też informacje o podobnych działaniach wobec kobiet zatrzymanych w tej sprawie. Ludzie, którzy przeżyli komunę mówię, że wracają bandyckie i ubeckie metody. Tworzą się oddolne ruchy które nie dają zgody na takie działania. Odkrywa się jeszcze jedna rzecz. Całym pomysłem na działalność Tuska jest prymitywny odwet. Zemsta. To wszystko, co ten człowiek ma w sercu. Nie potrafi rządzić wewnętrznie, nie potrafi uprawiać polityki zagranicznej. Mogliśmy mieć wicesekretarza w NATO, a kandydatura pana Szatkowskiego odpadła tylko dlatego, że nie był z tej prymitywnej politycznej rodziny. Tusk nic poza nienawiścią sobą nie reprezentuje. Takie jest moje zdanie.

Ale dlaczego taki ma cel?

Ponieważ tego chce jakaś część wyborców PO. Oni chcą zaspokoić ich żądze, a dodatkowo nie mają nic innego do zaproponowania Polakom. Jednak polityka zemsty i odwetu nie będzie działać wiecznie. Już powoli mamy weryfikację ich rządów i owoców ich działań. Będziemy biednieć, będziemy tracić. Coraz trudniej będzie żyć Polakom, a Tusk i jego ludzie nie mają na to odpowiedzi, jak działać w czasach kryzysu.

