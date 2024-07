"Wyznaczył najlepsze standardy". Prezydent żegna Jerzego Stuhra

Jerzy Stuhr, aktor filmowy i teatralny, reżyser, profesor sztuk teatralnych, pedagog, zmarł w wieku 77 lat.

W ostatnich latach Stuhr zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2011 r. lekarze wykryli u niego nowotwór krtani. Choć nie dawano mu szans na przeżycie i został uznany za pacjenta paliatywnego, nie przestał walczyć. Trafił na torakochirurga z Zakopanego – Marcina Zielińskiego, który zaproponował aktorowi operację. Wszystko zakończyło się powodzeniem, jednak nowotwór powrócił w 2023 r.

Nie żyje Jerzy Stuhr

We wtorek, w rozmowie z Onetem, smutną wiadomość o śmierci ojca potwierdził Maciej Stuhr.

Jerzy Stuhr był uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. Występował zarówno na wielkim ekranie, jak i na deskach teatru. Jego głos można usłyszeć w wielu dubbingach. Był także reżyserem, filologiem i pisarzem oraz profesorem sztuk teatralnych. Niedawno w mediach pojawiły się informacje, które mocno zaniepokoiły fanów aktora. Na stronach Teatru Polonia pojawił się oficjalny komunikat o odwołanych przedstawieniach z jego udziałem. Niedawno Jerzy Stuhr udzielił wywiadu dla "Newsweeka", w którym opowiedział o tym, z czym się zmaga. Wyraził przy tym współczucie dla byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, który cierpi na tę samą chorobę. – Mam dokładnie to samo, co Ziobro. Takie samo cięcie. Mam dla niego współczucie, bo leżałem na takim samym łóżku. I wiem, co to jest. Wiem, jak to boli. Wiem, co to znaczy nie móc podnieść ręki, nie móc wstać. Prawie trzy tygodnie byłem na OIOM-ie – przyznał.

Prezydent pożegnał Jerzego Stuhra

Wybitnego aktora żegna nie tylko świat kultury, ale i polityki.

"Odszedł Jerzy Stuhr – wybitna Postać polskiej sceny teatralnej i filmowej. Jego kreacje aktorskie pozostaną na zawsze świadectwem wybitnego talentu i profesjonalizmu. Swoją grą wyznaczył najlepsze standardy polskiego teatru i kina" – napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda. "Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!" – dodał.

