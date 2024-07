Obajtek: Mogę tylko kibicować Orbanowi

Były prezes Orlenu i europoseł wybrany z list PiS Daniel Obajtek został wezwany przed sejmową komisję śledczą do spraw tzw. afery wizowej w związku z ujawnionymi przez media informacjami na temat złych warunków mieszkalnych dla zagranicznych pracowników inwestycji Olefiny III.

Miasteczko pracownicze powstało pod Płockiem. Umowę na budowę kompleksu Olefiny III koncern podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2027 r.

"Mogę tylko kibicować Orbanowi"

Po kilkugodzinnym przesłuchaniu przed komisją Daniel Obajtek rozmawiał z dziennikarzami. Został zapytany m.in. o związki z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Na początku czerwca, w trakcie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, media twierdziły, że były prezes Orlenu przebywa w Budapeszcie, gdzie zatrzymał się w apartamencie należącym do spółki biznesmenów powiązanych z zięciem premiera Orbana.

Zdaniem Daniela Obajtka, trzeba budować "pewne zaplecze polityczne", również w Europie. – Węgry są nam potrzebne do różnych kwestii związanych z Unią Europejską, ponieważ mamy podobny kierunek widzenia w sprawie choćby Zielonego Ładu. (...) Chciałbym, byśmy współpracowali w strategicznych rzeczach – powiedział.

– Mogę tylko kibicować panu premierowi Orbanowi, bo gospodarka węgierska bardzo mocno się przy nim rozwija. Niedługo będą tam budować port komunikacyjny – stwierdził Obajtek.

Na uwagę reportera TVN24, że niedawno sam Obajtek mówił, iż na Węgrzech brakuje paliwa, były prezes Orlenu odparł, że "to było w czasie galopujących podwyżek". – Jak się patrzy i ocenia kogoś, to się ocenia przez pryzmat całości, a nie jednej decyzji. Ale to była sprawa pana Orbana, że mu stanęła gospodarka, nie Daniela Obajtka – odpowiedział.

Czytaj też:

Poseł Polski 2050 do Obajtka: Może pan do woli szczerzyć te sztuczne zębyCzytaj też:

"To zdrada polskiej racji stanu". Obajtek alarmuje ws. planów rządu