Gawkowski o decyzji Konfederacji: Wstyd na całą Europę

W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Konfederacja uzyskała ponad 12 proc. poparcia, co dało jej trzeci wynik w kraju oraz sześć mandatów.

Europosłowie Stanisław Tyszka, Ewa Zajączkowska-Hernik i Marcin Sypniewski, którzy należą do partii Nowa Nadzieja, powołają wspólną frakcję w PE wraz z eurodeputowanymi Alternatywy dla Niemiec (AfD). Tyszka został wiceprzewodniczącym grupy.

Gawkowski: Wstyd na całą Europę

Decyzja "wolnościowych" europosłów wywołała spore kontrowersje, gdyż AfD jest oskarżana o bycie partią antypolską i prorosyjską. Swojego oburzenia nie kryje wicepremier Krzysztof Gawkowski.

twitter

"Wstyd na całą Europę! Połowa posłów Konfederacji w Parlamencie Europejskim stworzyła sojusz z niemiecką partią AfD, która domaga się m.in. rewizji przebiegu granic Polski i Niemiec oraz jawnie wspiera rosyjską narrację w UE. Tyle było w kampanii wyborczej o patriotyzmie, a teraz jawna zdrada stanu!" – napisał polityk Lewicy.

Burza po decyzji Konfederacji

Decyzja europosłów o wejściu w sojusz z AfD wywołała wiele komentarzy. Politycy z innych partii nie kryją zdziwienia i obuerzenia.

"To jednak szokujące, że Pan @styszka chwali się tym porozumieniem. Znalazł się w towarzystwie niemieckiej AfD, której przedstawiciele podważali granicę polsko-niemiecką. Co może być bardziej niebezpieczne jak podważanie integralności terytorialnej Polski?!" – napisał Piotr Muller z PiS.

twittertwittertwittertwitter

"Wprost sprzeczne z polskim interesem narodowym"

Wcześniej głos w sprawie zabrała Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, która dostała się do europarlamentu z list Konfederacji. "Potwierdzam, że nie dołączę do wspólnej frakcji z niemiecką AfD. Stosunek tej partii do Nord Stream I i Nord Stream II oraz wypowiedzi niektórych członków ugrupowania, które są wprost sprzeczne z polskim interesem narodowym, nie pozwalają myśleć o zbudowaniu zaufania i konstruktywnej współpracy w jednej grupie politycznej" – oświadczyła.

"W Parlamencie Europejskim chcę reprezentować interesy Polski i Polaków. Deklaruję jednocześnie współdziałanie z każdą europejską siłą, która chce powstrzymać pełzającą federalizację, masową i niekontrolowaną imigrację oraz Europejski Zielony Ład" – oznajmiła Bryłka.

Czytaj też:

Europosłowie Konfederacji w sojuszu z AfD. "Media będą teraz powtarzały kłamstwa"Czytaj też:

Bryłka o przyszłości Konfederacji. "Nie wyobrażam sobie tego"