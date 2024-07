"Karma może wrócić". Mocne słowa Kukiza o Wołyniu i Ukraińcach

Kukiz był gościem w programie Polsat News, gdzie rozmawiano na temat 81. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu oraz ekshumacji zwłok ofiar.

– Jeśli mamy wspierać aspiracje Ukrainy do NATO czy UE, to powinniśmy to warunkować natychmiastowym zezwoleniem na ekshumację kości naszych przodków. Bo to jest jedna z podstawowych zasad kultury zachodnio-chrześcijańskiej– mówił polityk.



Kukiz dodał, że prezydent powinien postawić sprawę "na ostrzu noża".



Dziennikarz zapytał Kukiza, czy należy podnosić takie żądania w chwili, gdy trwa wojna, a w Kijowie bombardowane są dziecięce szpitale.

– Szpitale dziecięce w Kijowie, może to bardzo ostro zabrzmi, dopóki się człowiek nie wyspowiada z grzechu śmiertelnego, a takim jest ludobójstwo na Wołyniu, to do tego momentu trzeba mieć świadomość, że karma może wrócić – odparł Kukiz. – Jak ktoś porównuje Buczę do rzezi Wołyńskiej, to jestem oburzony, mówiąc delikatnie– dodał po chwili.

81. rocznica ukraińskiego ludobójstwa

11 lipca obchodzimy 81. rocznicę "krwawej niedzieli", która jest uznawana za kulminację Rzezi Wołyńskiej. To Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium. Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, historycy szacują, że zginęło ok. 50–120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 roku na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

