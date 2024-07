Ustawiony sędzia ws. Romanowskiego? Jaki ujawnia nowe fakty

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych wyraziła w czwartek zgodę na uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu oraz poparła jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura sformułowała wobec byłego wiceministra sprawiedliwości 11 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Jaki: Chcą zniszczyć opozycję

Podczas konferencji prasowej Patryk Jaki stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z zaplanowaną i zorganizowaną operacją, którą realizuje premier Tusk z ministrem Bodnarem, aby "zniszczyć w Polsce wszystko to, co zagraża zewnętrznym interesom, szczególnie interesom niemieckim". Polityk wskazał tutaj na Centralny Port Komunikacyjny w tej najambitniejszej wersji, porty, Odrę i atom.

– Teraz przystępują do akcji zniszczenia opozycji demokratycznej, tej, która zagraża zewnętrznym interesom, których reprezentantem jest Donald Tusk. Jednym z elementów tej operacji jest kolejny wniosek, który dzisiaj pewnie będzie przegłosowany, o areszt posła opozycji. Chcę przypomnieć, że sytuacje, w której aresztuje się posła, powinny być sytuacjami absolutnie wyjątkowymi, które nie pozostawiają żadnej wątpliwości, w innym wypadku może być to oceniane jako atak na demokrację – mówił europoseł.

Jaki podkreślił, że aby powiedzieć, że proces karny jest organizowany uczciwie i zgodnie z zasadami demokratycznymi, to potrzebnych jest kilka rzeczy. – Po pierwsze, legalnie działający organ, który składa taki wniosek. Po drugie obiektywnie prowadzący to postępowanie śledczy. Po trzecie, uczciwie zdobyte dowody. I po czwarte, obiektywny sąd. Oni zajęli stanowiska w prokuratorze krajowej siłą, łamiąc wszystkie ustawy. Uznali, że nie będą przestrzegać prawa i uznali, że wyżej od ustawy jest opinia prawna, która nie jest źródłem prawa – wymieniał.

Ustawiony sędzia?

Europoseł stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny wskazał, że obecna prokuratura działa nielegalnie. Oprócz tego jest stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych w Warszawie i we Wrocławiu, które również potwierdzają, że obecnie prokuratura działa w sposób nielegalny.

– Mamy nawet stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wykazuje absurd tych wszystkich elementów związanych z czasem powrotu na stan spoczynku. Tak więc pierwszy element potrzebny do uczciwego procesu, to znaczy legalnie działający organ, nie jest w sposób oczywisty spełniony – mówił.

Drugi element, o którym mówił polityk dotyczy obiektywnego prowadzenia postępowania przez śledczych. – Przypomnę, że wszyscy, którzy prowadzą to postępowanie zostali zdegradowani przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Jak w takim razie został spełniony artykuł 47 KKW, który mówi o tym, że jeżeli istnieje konflikt interesów, to tacy śledczy nie mają prawa prowadzenia tego postępowania. Jeżeli oni mogą być obiektywni w tej sprawie, to znaczy, że nasze państwo stoi na głowie – stwierdził.

Trzeci element dotyczy uczciwie zdobytych dowodów. – Przypominam, że w tej sprawie mieliśmy do czynienia torturami w myśl definicji o zapobieganiu torturom ONZ. Kolejny element to nielegalnie zdobyte dowody poprzez nagrania. Tak więc trzeci element, to znaczy uczciwie zdobyte dowody, w tej sprawie upada – ocenił.

Ostatni element dotyczy sądu, który jest obiektywny. – Jak donoszą media, już wiadomo, że jest ustawiona sędzia, która w sobotę jest na dyżurze. Oni wiedzieli, że ona będzie na dyżurze. Znana jest z podpisywania politycznych apelów, politycznych orzeczeń, o których nie można powiedzieć, że spełniają te warunki obiektywności. Podsumowując, wszystkie cztery elementy, które są konieczne w państwie demokratycznym do tego, żeby uznać, że taki wniosek jest zgodny z prawem i zgodny ze standardami państwa prawa, zostały złamane – tłumaczył polityk.

