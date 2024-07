O. Rydzyk: Proszę o modlitwę, żeby z Polski odeszły demony nienawiści

W niedzielę odbyła się pielgrzymka słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. – Dzięki wielkie wszystkim. Dziękujemy wszystkim służbom porządkowym, tym, którzy nam pomagali w zorganizowaniu 33. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Muszę powiedzieć, że służba porządkowa z Częstochowy była bardzo kulturalna i elegancka. Tak trzymać. Dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy pomagali. To jest ciężkie posługiwanie. Bóg zapłać – mówił na koniec dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

– Proszę o modlitwę, żeby z Polski odeszły demony nienawiści, które sączą się od najwyższych szczebli w drabinie społecznej, w drabinie rządzącej, żeby skończyć z nienawiścią, z judzeniem Polak na Polaka, aby skończyć z zemstą i więzieniem niewinnych – wskazał redemptorysta nawiązując do aresztowanych ws. Funduszu Sprawiedliwości. – Te biedne panie. O księdza Michała Olszewskiego upomina się wielu, a kto się upomina o te biedne Panie? Trzeba się upominać. Gdzie są te kobiety, co tak walczą o prawa kobiet? Gdzie są te wszystkie feministki? Dlaczego nie walczą o te kobiety, skoro one też były psychicznie torturowane. Dochodzą do nas różne rzeczy. Skończmy z tym wszystkim. Jak przyjmiemy Pana Jezusa i jesteśmy u Matki Bożej, to się szybko odbudujemy i będziemy wszyscy jedno – mówił o. Rydzyk.

"Niech złodziej odda, co ukradł"

Toruński kapłan zwrócił uwagę, że należy przebaczać tym, którzy nam źle czynią, ale nie oznacza to, iż powinniśmy zapominać, na co kogo stać. – Złodziejowi przebaczam, ale niech odda to, co ukradł – zauważył o. Tadeusz Rydzyk

– Bronimy krzyża. Niech krzyż będzie od Bałtyku aż po Giewont. Niech wszędzie będzie. Jan Paweł II do tego nas wzywał (…). Idziemy pracować z Maryją dla ewangelizacji – podsumował redemptorysta.

