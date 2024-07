Media: Jest plan ukarania Węgier za działania Orbana

Węgry przewodniczą obecnie Radzie UE i w dniach 28-29 sierpnia zorganizują szczyt w Budapeszcie. Jednak po tym, jak premier Viktor Orbán spotkał się z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem, Europejczycy "stracili cierpliwość", pisze Politico.

Plan UE

Według portalu, unijny komisarz ds. polityki zagranicznej UE Josep Borrell zamierza zwołać formalne posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w tym samym czasie, co szczyt w Budapeszcie.

– Kiedy oficjalne posiedzenie rady do spraw zagranicznych zorganizowane przez wysokiego przedstawiciela [Borrella – przyp. red.] odbędzie się tego samego dnia, ministrowie nie będą mogli pojechać do Budapesztu – wyjaśnił jeden z rozmówców portalu..

Bojkot Węgier ma być wyraźnym sygnałem, że "Węgry nie wypowiadają się w imieniu UE”. Odpowiedni plan został już nieformalnie omówiony z kilkoma krajami UE, w tym z Francją i Niemcami. Oczekuje się, że kancelaria Borrella przedstawi go 27 stałym przedstawicielom UE 17 lipca.

"Na pierwszym spotkaniu prezydencji węgierskiej, które odbyło się w Budapeszcie w celu omówienia polityki przemysłowej, pojawiło się tylko siedmiu ministrów z innych krajów. Nie przyszedł też ani jeden komisarz” – napisano w publikacji.

Misja pokojowa Orbana

2 lipca Viktor Orbán przybył do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Już następnego dnia odwiedził Moskwę, aby porozmawiać z Władimirem Putinem. Potem węgierski premier udał się do Chin, gdzie spotkał się z Xi Jinpingiem. Kolejnym przystankiem w podróży były Stany Zjednoczone.

Rzecznik Komisji Europejskiej ostro stwierdził, że Orbána nie proszono o mediację w wojnie Rosji z Ukrainą.

W środę minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto powiedział agencji Reutera, że w ocenie Budapesztu powrót Donalda Trumpa może przyczynić się do zakończenia wojny. – Myślę, że musi nastąpić bardzo silny wpływ zewnętrzny, aby przynajmniej zmusić ich do negocjacji. Kto ma na to szansę w nadchodzącej kadencji? Tylko prezydent Trump, jeśli zostanie wybrany – ocenił.

