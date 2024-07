Czarzasty: Rydzyk w najbliższym czasie zobaczy jedną rzecz

Jeden ze liderów Lewicy znów uderza w Kościół. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że w Polsce kler otrzymuje od państwa 8 mld złotych rocznie. Symbolem tego procederu ma być toruński redemptorysta o. Tadeusz Rydzyk.

– Myślę, że Rydzyk w najbliższym czasie zobaczy jedną rzecz: odetniemy wszelkie nieuzasadnione i wszelkie finansowanie jego imperium. […] W tej sprawie została złożona interpelacja do wszystkich resortów. Według nas kler, nie mówię Kościół, kler dostaje rocznie 8 miliardów złotych. Chcę powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić […] to jest odcięcie od pieniędzy, które są dawane klerowi pod stołem, obok stołu, nad stołem przez spółki Skarbu Państwa, przez wszelkie resorty w zupełnie sposób nieuzasadniony – stwierdził Czarzasty w trakcie konferencji prasowej.

Już wcześniej Czarzasty ostro wypowiadał się przeciwko kapłanom, stwierdzając, że kler w Polsce jest "rozpasany".

– Ja nigdy nie atakowałem wiary, nigdy nie atakowałem wiernych. Natomiast kler w Polsce w większości jest rozpasany co do stylu życia, co do arogancji, zachowań – stwierdził polityk Lewicy.

O. Rydzyk zabiera głos

Ojciec Tadeusz Rydzyk zwrócił się z odezwą na antenie Radia Maryja. – Nigdy nie posługujmy się kłamstwem, także w stosunku do tych, którzy nas nienawidzą. Tylko prawda jest siłą pokoju. Wszystkich proszę o gorącą modlitwę o oddalenie od nas, od całej Polski demonów kłamstwa – mówił.

Redemptorysta stwierdził, że jego rozgłośnia radiowa jest "hejtowana i zwalczana". – Odbierane jest nam dobre imię na przeróżne sposoby. Od dłuższego czasu robią to pewne organizacje, zwłaszcza od pogardliwego nazwania słuchaczy Radia Maryja "moherowymi beretami". W ostatnich latach i miesiącach nasiliło się "obrzucanie błotem". Widzimy, że jest jeden cel tego wszystkiego – zniszczyć nas w opinii publicznej, wyeliminować – oznajmił ojciec Rydzyk.

Czytaj też:

Balt uderza w Czarzastego. "Tłumaczy, że świat działa przeciwko niemu"Czytaj też:

Czarzasty przestrzega: Nie chojraczyłbym. "Ale oni chcą co najwyżej pana wyciąć"