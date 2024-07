Sikorski krytykuje użycie ABW do zatrzymania Romanowskiego

"Cieszę się, że rozliczenia złodziejstwa nabierają tempa ale osobiście uważam, że w tych wojennych czasach ABW potrzebuje wszystkich zasobów do ścigania agentury, a do zatrzymania oszusta wystarczy wezwanie na komisariat" – napisał na portalu X minister Radosław Sikorski.

"Poseł Marcin Romanowski został dziś zatrzymany na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zostanie doprowadzony do Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego" – podała Prokuratura Krajowa.

Według doniesień medialnych, polityk został zatrzymany w wynajmowanym prze siebie mieszkaniu w Warszawie.

Komunikat PK

"W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Marcinowi Romanowskiemu zarzutów popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa.

W dniu 19 czerwca prokurator zawnioskował do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Dziś do Prokuratury Krajowej wpłynęła dokumentacja potwierdzająca wyrażenie przez Sejm zgody w powyższym zakresie.

Niezwłocznie po otrzymaniu ww. dokumentacji prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Marcinowi Romanowskiemu zarzutów, a następnie postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej.

W wykonaniu ww. postanowienia funkcjonariusze ABW dokonali dziś zatrzymania Marcina Romanowskiego. Konieczność zatrzymania osoby podejrzanej wynikała przede wszystkim z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania (tzw. obawa matactwa procesowego), a nadto z potrzeby niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. Są to przesłanki szczególne zatrzymania określone w art. 247 § 1 pkt 2 i § 2 kpk".

