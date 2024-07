Zatrzymanie Romanowskiego. Rzońca: Desperacja rządzących i bodnaryzacja prawa

DoRzeczy.pl: ABW na polecenie prokuratury dokonało zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Jak pan ocenia ten fakt? W piątek Romanowski sam zgłosił się do Prokuratury Krajowej i nikt nie chciał z nim rozmawiać.

Bogdan Rzońca: To desperacja ekipy rządzącej, połączona z żałosnym działaniem. Zatrzymuje się człowieka niewinnego, posła opozycji, który wcześniej sam się zgłosił. Teraz robi się z tego wielkie widowisko, żeby media miały o czym pisać. Naprawdę do tego jest zdolny tylko pan minister Adam Bodnar. Mamy "bodnaryzację prawa". Łapią ludzi niewinnych, łamią prawo, robią spektakle, a tym samym czasie wpływy do budżetu są coraz mniejsze, mafie VAT-owskie zaczynają ponownie podnosić głowę, a obywatele za wszystko muszą coraz więcej płacić. Wszystko to jest ostatnią konwulsją. Tylko to pozostało bodnarowcą.

Jest również zapowiedź Adama Bodnara, który chciałby przekazać do PKW wszystkie dokumenty mające pomóc podjąć decyzję ws. zabrania Prawu i Sprawiedliwości subwencji. Jak pan ocenia ten fakt?

To wszystko wygląda, jak chęć zniszczenia opozycji. Jest to w kanonie działania Bodnara i jego ludzi. Jako ludzie odpowiedzialni będziemy wszystkie te działania rejestrować, ponieważ przyjdzie czas na pokazanie sprawiedliwości tym osobom które łamią prawo. Rządzący w Polsce ludzie nie mają kompletnie, czym się pochwalić, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Zatem szukają zemsty. Jedynie zemsta się liczy, tyle mogą, działać siłowo.

Czyli to tematy zastępcze?

Tak. Żeby pokazać, że coś się robi, że PiS było złe, źle rządziło. Problem w tym, że portfeli nie da się oszukać. Idą trudne czasy, a rząd nie ma tutaj nic do zaproponowania obywatelom, tak jak miał zawsze rozwiązania rząd Zjednoczonej Prawicy. Szuka się tematów zastępczych, zasłon dymnych, żeby przyćmić swoje złe rządy.

