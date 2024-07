"Nie ma narodów wybranych". Prezes IPN stanowczo odpowiada Ukraińcom

W niedzielę w Domostawie w województwie Podkarpackim odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom Rzezi Wołyńskiej. Na uroczystości stawiły się tłumy Polaków, którzy chcieli w ten sposób oddać hołd ofiarom bestialskiego ukraińskiego ludobójstwa.

Prezes IPN o pomniku "Rzeź Wołyńska". Odpowiada na haniebne słowa prezesa Związku Ukraińców w Polsce

O monument pytany był w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News Karol Naworcki. Według prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dobrze że powstają pomniki ludobójstwa. – Wygląda estetycznie, bo ludobójstwo wołyńskie było tak przerażające – podkreślił.

Nawrocki odniósł się do krytyki, jaka spadła na pomnik ze strony Ukraińców. Z ust prezesa Związku Ukraińców w Polsce Mirosława Skórki padły w tej kwestii słowa wyjątkowo bulwersujące. – Nie jest to pomnik ofiar, tylko pomnik nienawiści. I dlatego jest przez wielu ludzi interpretowany właśnie tak, jako coś, co ma utrzymywać, podsycać nienawiść, a nie oddać należną cześć, należny szacunek ofiarom tego, co się stało w 1943 roku – powiedział w materiale "Wydarzeń" Polsatu.

Prezes IPN podkreślił w odpowiedzi, że pomnik jest adekwatny do wydarzeń historycznych, a Polacy mają prawa do kultywowania swojej historii.

– Pomnik jest adekwatny do tego, co ukraińscy nacjonaliści zrobili 120 tys. polskim sąsiadom. Uznaję, że nie ma narodów wybranych do przeżywania swojej historii (...). Polska ma prawo do zachowywania pamięci – oświadczył historyk.

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w końcu odsłonięty. "Polacy nigdy nie zapomnieli"

Projekt odsłoniętego w niedzielę pomnika wykonał rzeźbiarz Andrzej Pityński, autor m.in. Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Wykonany z brązu pokrytego jasnobrązową platyną monument ma być – według pomysłodawców wymownym symbolem pamięci Narodu Polskiego o zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskiej ludności wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej.

"Stanie w Polsce, by nigdy Polacy nie zapomnieli o swoich rodakach, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani w latach 1942-1945 tylko dlatego, że byli Polakami i katolikami" – tłumaczyli.

