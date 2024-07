Władze ukraińskie planują rozpocząć negocjacje z Rosją i zakończyć działania wojenne, które trwają na linii frontu o długości prawie 1000 kilometrów. Rosjanie zbliżają się obecnie do kluczowego szlaku zaopatrzenia na wschodzie, a walki z każdym dniem stają się coraz bardziej zacięte i intensywne, donosi "The New York Times".

Gazeta zauważa, że Ukraina ma nadzieję, że dostarczona niedawno przez zachodnich sojuszników broń i amunicja pomoże jej powstrzymać siły rosyjskie, tak jak to miało już miejsce na północnym wschodzie, kiedy Siłom Obronnym udało się zatrzymać ofensywę na Charków. Jednocześnie urzędnicy amerykańscy stwierdzili, że jest mało prawdopodobne, aby Federacja Rosyjska w nadchodzących miesiącach osiągnęła znaczące zdobycze terytorialne.

"Ukraina tworzy plan wynegocjowanego zaprzestania działań wojennych. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że chce zorganizować drugi międzynarodowy szczyt pokojowy jeszcze w tym roku i że rosyjscy przedstawiciele powinni wziąć w nim udział” – czytamy w artykule.

Jak wiadomo, Moskwa nie została zaproszona na poprzedni szczyt, który odbył się w zeszłym miesiącu w Szwajcarii.

Szczyt z udziałem Rosji

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że następny szczyt pokojowy powinien odbyć się jużz udziałem przedstawicieli Rosji.

W połowie czerwca z inicjatywy Ukrainy w Szwajcarii miał miejsce pierwszy szczyt pokojowy, podczas którego delegacje z kilkudziesięciu państw zastanawiały się nad rozwiązaniem kwestii wojny. Ciężko jednak o wypracowanie porozumienia skoro Kijów nie wystosował wówczas zaproszeń do Rosjan. Teraz może się to zmienić. Do listopada rząd ukraiński ma przygotować swoją wersję i warunki trwałego porozumienia Kreml na razie nie odniósł się do tej propozycji, choć odnotował ją na kanałach państwowych.

