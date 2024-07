"Kompromitacja", "prawica świętuje". Fala komentarzy po decyzji sądu ws. Romanowskiego

Pierwotnie sąd miał zebrać się w środę rano, aby rozpatrzyć wniosek prokuratury o areszt dla polityka Suwerennej Polski. Ostatecznie, po przekazaniu przez adwokata stanowiska Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, według którego Romanowskiego chroni immunitet, sąd zdecydował się zwołać pilne zebranie na godzinę 23.30 we wtorek, w trakcie którego odrzucił wniosek o zatrzymanie polityka. Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt dla posła. Ostatecznie sąd odrzucił wniosek o areszt dla posła Marcina Romanowskiego.

Decyzja sądu ws. Romanowskiego. Fala komentarzy

Decyzja sądu wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Prezentujemy wybrane wpisy.

"Tym bezprawnym zatrzymaniem bodnarowcy ustawili się w jednym rzędzie ze wschodnimi satrapami. Spisane będą czyny i rozmowy..." – napisał były premier Mateusz Morawiecki.

"Przez setki godzin pracowaliśmy nad sprawą FS. Od miesięcy czekaliśmy na wnioski o uchylenie immunitetów, które prok. Korneluk zapowiadał od marca. Dziś główny podejrzany wychodzi na wolność, bo PK zapomniała złożyć wniosek o uchylenie immunitetu do RE. Kompromitacja PK" – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.

"Prokuratura musi zostać całkowicie oczyszczona. W Prokuraturze Krajowej zostawiono 90% prokuratorów Ziobry. W Prokuraturach Regionalnych jest podobnie. Potem są tego efekty. Dość cackania się!" – dodawał później Giertych.

"Marcin Romanowski właśnie został zwolniony z aresztu. Kompromitacja rządu. Bodnar do dymisji" – czytamy we wpisie posła Konfederacji Przemysława Wiplera. "Prokuratura i ministerstwo Bodnara to polityczny gang Olsena. Ośmieszyli Polskę, własny rząd, krzywdzą ludzi. Sieją i pogłębiają chaos będącym od dawna w ciężkim stanie wymiarze niesprawiedliwości. Czas kończyć Panowie! Dobranoc" – dodawał w kolejnym.

