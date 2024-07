"Jesteśmy frajerami". Już nawet Tomasz Lis krytykuje rządzących

Przypomnijmy, że sąd odrzucił wniosek o areszt dla posła Marcina Romanowskiego. To najprawdopodobniej efekt stanowiska Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Zawiedziony działaniami rządu jest jego dotychczasowy zadeklarowany zwolennik Tomasz Lis.

Tomasz Lis: Potrzebni twardziele

Tomasz Lis zamieścił całą serię wpisów, w których uderza w rządzących i prokuraturę oraz zarzuca im, że nie potrafią rozliczyć polityków PiS.

"Przed wyborami słyszeliśmy od was »rozliczymy«. Jak dalej tak będziecie rozliczać, to my was rozliczymy" – napisał.

W kolejnym komentarzu dodał, że "do trudnych, twardych zadań, potrzebni są twardziele a nie miękkie faje i chłopcy z chóru kościelnego".



Lis nie kryje swojego rozczarowania, polityków koalicji nazywa "fujarami", a o sobie mówi, że jest "frajerem", gdyż uwierzył, że władza rozliczy PiS.

Tomasz Lis: Jesteśmy frajerami

"Obergangster śmiał się wam w twarz, żebyście nie byli fujarami. Teraz wygląda to tak, że wy jednak jesteście fujarami, a my, skoro uwierzyliśmy w wasze zapewnienia o rozliczeniach, jesteśmy frajerami" – napisał były szef "Newsweeka".



"Jeśli nowa władza nie potrafi wsadzić do aresztu złodzieja, to co konkretnie potrafi?" – dopytuje dalej.



"Wąsik z Kamińskim i Obajtkiem w Brukseli, Romanowski na wolności, Woś nie odbiera wezwań z prokuratury. Kaczyński z Ziobrą i reszta gangu śmieją się z koalicji i z Tuska. Obywatele mają coraz głębsze przekonanie o słabości i nieskuteczności tek władzy, choć rozliczenia miały zrodzić poczucie dokładnie przeciwne" – dodaje.

Ponowny areszt niemożliwy?

Wcześniej mecenas Lewandowski przypomniał, że ponowne aresztowanie Romanowskiego może być niemożliwe ze względu obowiązujące prawo.

Jego zdaniem zgodnie z art. 248 par. 3 KPK osoba nie może zostać zatrzymana ponownie na podstawie tych samych dowodów i faktów.

"Przy zarzutach, które Prokuratura usiłowała bezprawnie przedstawić panu posłowi, takiego spektakularnego zatrzymania po prostu nie będzie" – dodaje.

